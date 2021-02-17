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百萬中國快遞小哥春節堅守崗位 5天送出3.65億件

中國新聞組／北京17日電
春節期間，預計快遞行業在崗人數在百萬人以上，圖為北京快遞小哥大年初一遞年貨。 （中新社）
春節期間，預計快遞行業在崗人數在百萬人以上，圖為北京快遞小哥大年初一遞年貨。 （中新社）

「就地過年」、「網購不打烊」、「雲團圓」…這個牛年春節，很多人感受到不一樣的年味：網購和快遞，讓「原年人」有了過年的新方式。

新華社報導，春節買買買，快遞不打烊。國家郵政局郵政業安全中心統計數據顯示，2月11日（除夕）至2月15日（正月初四），全國郵政快遞業運行總體平穩有序，累計攬收和投遞快遞包裹3.65億件，同比增長224%。僅除夕和初一兩天，全國快遞處理超過1.3億件，同比增長223%。

「原年人」透過網購和快遞，給家鄉的父母長輩獻上孝心，給身在異鄉的孩子傳遞家的味道。而同樣思鄉心切的快遞小哥，在堅守崗位的背後，是艱苦的付出。

「爸爸，你什麼時候回來和我拼樂高？」順豐快遞小哥韓曉晶和小兒子視頻時，忍不住轉過身偷偷抹淚。

據報導，今年春節，韓曉晶選擇留在北京堅守崗位，妻子和兩個孩子在老家過年。

「4歲的女兒生氣了，視頻聊天時不理我。」跟韓曉晶一樣，留京過年的申通快遞員朱雲霄，也有著幸福的「煩惱」。他準備忙完這段時間，回去看看家人，再買點好吃的哄哄女兒。

「想吃媽媽包的餃子，特別特別想！」除夕之夜，北京大紅門的一處快遞站點組織員工集體過年，小哥們紛紛用方言說出自己最想念的家鄉菜——胡辣湯、熱幹麵、臘肉、燴麵…年的味道，在天南海北的鄉音中變得更濃了。

報導說，36歲的百世快遞小哥賈斌，在北京送了5年快遞。考慮到站點人手緊張，他選擇留了下來，這也是他留守在京的第一個春節。「雖然想家，但這幾天為居民送年貨也很充實，感覺越幹越起勁。」賈斌說。

今年春節，中通快遞北京西城後海站點的小哥，一多半都選擇留守。「這附近是北京有名的『逛吃』景點，這幾天人氣很旺，很多人買了北京特產寄回老家、寄給親友。」後海站點快遞員董彬彬說。

據報導，春節期間，郵政EMS、順豐、中通、圓通、申通、韻達、百世、德邦等品牌快遞企業仍在堅持運營，全行業在崗人數超百萬人。「不打烊、不休網、不積壓」，這是國家郵政局對全行業提出的要求。

北京 郵政

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