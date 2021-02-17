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江西男買一箱車厘子探岳父 一家五口春節遭隔離

中國新聞組／北京17日電

中國早前有多批進口車厘子被檢出新冠病毒陽性。近日，江西吉安一名男子買一箱車厘子去探訪岳父，但因所購車厘子的批次可能涉疫，結果導致一家五口需在大年廿九（10日）起隔離14日，事件引發廣泛關注。

香港01報導，蔡姓男子本月8日買一箱車厘子去探望岳父，9日就接到官方電話被告知車厘子可能涉疫。10日，一家五口需要隔離。

檢測，涉事車厘子和蔡男家屬均呈陰性，但他們還是被要求強制居家隔離14天，蔡男對此表示非常不能理解。

蔡男又指，他八、九十歲的祖母因為患有嚴重支氣管炎需要治療，因村醫不願上門診治，故祖母被當地政府帶到統一隔離點接受治療，造成高昂的治療費用。

報導指，目前除 蔡男及其妻子已申請返回市裡進行醫學觀察外，他的岳父則獨自一人在家接受隔離觀察，其母親和祖母則依舊在統一隔離點。

另據「漩渦」報導，吉水縣阜田鎮鎮長表示，因為蔡先生購買的車厘子同批次呈陽性，所以才按照統一要求進行居家隔離。

對此，網友表示不同看法，有人質疑為什麼涉疫的食品會流出市場、檢測呈陰性仍隔離是過度防疫，但也有人指車厘子涉疫已經早有報導，不明白事主為何還要買。

檢測 中國 香港

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