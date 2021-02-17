曲綫捧華為…任正非讚iPhone 12：因為華為5G好

任正非說，華為在歐洲多個城市建構5G網路，當iPhone 12可以在歐洲跑出高達1.82Gbps的下載速度，這就代表著 iPhone搭配華為的5G網路有很好的使用體驗。（路透）

美國財經雜誌富比世（Forbes）近日訪談華為 創辦人任正非 ，這是美國科技制裁華為後，任正非時隔一年首次接受外媒專訪，報導指出，任正非不但沒有對美國表達怨懟，還誇讚蘋果（Apple）的iPhone 12是世界上最好的5G手機。

但任正非誇iPhone，背後是在曲線稱讚華為的5G技術。任正非說，華為在歐洲多個城市建構了5G網路，當iPhone 12可以在歐洲跑出高達1.82Gbps的下載速度，這就代表著 iPhone搭配華為的5G網路有很好的使用體驗。 任正非認為，這有助於平衡歐洲國家對於華為的看法。

香港經濟日報報導，任正非之前也曾公開承認Apple是他的老師、是他的靈感來源，不只他自己會使用iPhone，他女兒孟晚舟2018年在加拿大 被捕時，身上也有完整的蘋果產品，包含 Macbook、iPad、iPhone。

富比世報導，蘋果有iOS完整生態系，華為也正在發展自家的HarmonyOS (鴻蒙作業系統)。

訪談中，任正非喊話美國總統拜登：希望新政府實行開放政策，強調「華為仍想買美產品、對華為生存力有信心。」

另據自由亞洲電台、加拿大環球新聞報導，兩名加拿大人康明凱和史佩弗遭中國拘捕已800天，加拿大政府、民間和家屬運用各種方式拯救兩人，但加拿大華為公司不願譴責中國任意拘捕行為，稱孟晚舟和公司都是無辜的。

華為加拿大公司負責政府關係的副總裁艾略特（Morgan Elliott）在電視節目中指出，華為對各國政府在許多問題上缺乏溝通感到沮喪，「公司從未做錯任何事情，我們在所有互動中都保持透明，孟晚舟也沒有做錯任何事」。

他說，前一屆美國政府將華為與孟晚舟當作政治籌碼，現在孟晚舟案已成為政治問題，需要進行政治討論和用政治的方法解決。艾略特稱，華為創辦人任正非正如任何爸爸一樣，希望他的女兒回家，就像康明凱與史佩弗的家人期盼兩人回家。