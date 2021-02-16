我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州奧克蘭競技場打新冠疫苗 即起開放預約

拜登政府首位下台官員！白宮副發言人「威脅記者」請辭

時隔15年…日本動畫大年初二登央視 「工作細胞」掀熱議

中國新聞組／北京16日電
日本動畫「工作細胞」大年初二登上央視，引發不少議論。（取材自微博）
日本動畫「工作細胞」大年初二登上央視，引發不少議論。（取材自微博）

曾經於2018年紅遍網路的現象級日本動畫「工作細胞」，第一季在大年初二（13日）登上央視六套（電影頻道，CCTV6），並且有普通話配音，引來不少關注。

香港01報導，CCTV6近年來曾播出「One Piece海賊王」、「名偵探柯南」劇場版等日本動畫。但除了CCTV6，央視其他頻道已有多年未播日本動畫，上次可能要追溯到2008年春節期間的「哆啦A夢」動畫電影「大雄的宇宙漂流記」和「大雄的太陽王傳說」，以及同年重播的哆啦A夢短篇動畫。

「工作細胞」雖在大年初二成功登上CCTV6，但仍難逃刪剪命運，包括白細胞和入侵人體細菌的戰鬥場景幾乎全被剪，而且部分流血畫面亦被改為黑白或褐色。

據介紹，「工作細胞」劇情主要圍繞在一名運送氧氣到全身的紅細胞和一名負責與細菌戰鬥的白細胞，對抗各式各樣病毒的劇情。「工作細胞」最為人津津樂道之處是動畫由現職的日本醫生監修，醫學內容詳細正確，乃至播出後動畫公司收到許多日本學校請求授權使用動畫內容來製作教材。

CCTV6全稱「中共中央宣傳部電影衛星頻道」，是中國唯一的國家級專業電影頻道，製播工作獨立於央視體系之外，是由中宣部旗下直屬事業單位「電影衛星頻道節目製作中心」製作和播出，由中國電影集團承擔頻道的實際營運工作。

電影 日本 中國

上一則

香港新增9確診 苦戰3個月終降個位數

下一則

89歲老父走不動、但想看高鐵…3兄弟立馬背出門

延伸閱讀

中國海警船靠近釣魚台海域 日本：斷難容忍

中國海警船靠近釣魚台海域 日本：斷難容忍
日企逾半認為東奧應取消或延期 比例微增

日企逾半認為東奧應取消或延期 比例微增
才拍5部片！陳思誠當上中國首位「百億票房」導演

才拍5部片！陳思誠當上中國首位「百億票房」導演
創先河！牛津疫苗將對6歲以上兒童試驗

創先河！牛津疫苗將對6歲以上兒童試驗

熱門新聞

小小生前畫面。（視頻截圖）

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

2021-02-14 10:00
中國2020年新生兒人數再創新低，陸媒探討民眾不願生小孩的原因，主要是「生不起」及幼托機構不足。 示意圖／Ingimage

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

2021-02-14 08:58
中國人民解放軍向巴基斯坦軍隊提供的一批新冠疫苗於2月7日運抵巴方。（微博@央視軍事）

中國第3款新冠疫苗3期試驗出爐 有效率74.8%

2021-02-08 19:13
澳籍華裔主播成蕾於去年8月遭中國當局扣留，事隔半年、澳洲當局8日對外證實，成蕾正式以「非法向海外提供國家機密」罪名遭中國正式逮捕。（路透）

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

2021-02-08 08:16
「小馬雲」稱號紅極一時，卻因為人氣不再被解約送回家鄉。（視頻截圖 ）

馬雲落難…13歲「小馬雲」過氣被解約 腳上滿是針孔

2021-02-15 08:00

天降鈔票！河中浮幾十萬鈔票 居民出動小船撈網撿錢

2021-02-10 08:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情

不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情
在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！
中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！

孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！
加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼