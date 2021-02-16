時隔15年…日本動畫大年初二登央視 「工作細胞」掀熱議

日本動畫「工作細胞」大年初二登上央視，引發不少議論。（取材自微博）

曾經於2018年紅遍網路的現象級日本 動畫「工作細胞」，第一季在大年初二（13日）登上央視六套（電影 頻道，CCTV6），並且有普通話配音，引來不少關注。

香港01報導，CCTV6近年來曾播出「One Piece海賊王」、「名偵探柯南」劇場版等日本動畫。但除了CCTV6，央視其他頻道已有多年未播日本動畫，上次可能要追溯到2008年春節期間的「哆啦A夢」動畫電影「大雄的宇宙漂流記」和「大雄的太陽王傳說」，以及同年重播的哆啦A夢短篇動畫。

「工作細胞」雖在大年初二成功登上CCTV6，但仍難逃刪剪命運，包括白細胞和入侵人體細菌的戰鬥場景幾乎全被剪，而且部分流血畫面亦被改為黑白或褐色。

據介紹，「工作細胞」劇情主要圍繞在一名運送氧氣到全身的紅細胞和一名負責與細菌戰鬥的白細胞，對抗各式各樣病毒的劇情。「工作細胞」最為人津津樂道之處是動畫由現職的日本醫生監修，醫學內容詳細正確，乃至播出後動畫公司收到許多日本學校請求授權使用動畫內容來製作教材。

CCTV6全稱「中共中央宣傳部電影衛星頻道」，是中國 唯一的國家級專業電影頻道，製播工作獨立於央視體系之外，是由中宣部旗下直屬事業單位「電影衛星頻道節目製作中心」製作和播出，由中國電影集團承擔頻道的實際營運工作。