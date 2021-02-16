春晚神仙節目狂刷屏！盛唐少女鼓著臉兒打畫裡走出來

「唐宮夜宴」出現了大量著名文物及古代名畫。（視頻截圖）

在河南衛視於大年二十九播放的春晚上，展現大唐盛世之美的舞蹈節目「唐宮夜宴」大獲成功，片段在微博 的播放量達到了千萬級別，相關話題在微博更有近億次閱讀量，網友大讚「這是什麼神仙節目」、「這個節目真的做到國家寶藏那句『讓國寶活起來』」、「這個表演真是太可愛了」。

香港01報導，「唐宮夜宴」總長5分多鐘，展示了唐朝女樂官從準備、整理妝容到夜宴演奏的過程。「唐宮夜宴」原名為「唐俑」，是為參加第12屆中國 舞蹈「荷花獎」古典舞評比而創作的。講述正值青春的女樂官在赴宴路上發生的趣事，將可愛頑皮的形象、性格特點與禁錮下的宮廷生活形成鮮明對比，服裝、造型採用極具特點的唐三彩元素，將觀者帶入盛唐時期獨有的美學空間。

在舞蹈開頭的博物館 展廳中，與樂俑們一同陳放的還有出土於安陽殷墟的「婦好鴞尊」、春秋時期的「蓮鶴方壺」、中國最早的樂器實物「賈湖骨笛」；少女們蓮步穿行的天地間，依次出現了「簪花仕女圖」、「搗練圖」等中國古代名畫。

為了體現豐腴的唐代少女形象，演員們身上都穿著塞海綿的連體衣，嘴裡含著棉花，而眼角兩道月牙形的妝容，也完全再現了風靡於唐代的女性面部潮流妝容「斜紅」。小姐姐們俏皮、可愛，好像從古畫裡走出來一樣，感覺自己真的在屏幕前，看了一場宮廷盛宴。

晚會總導演陳雷表示，「我們運用了5G+AR的技術，讓虛擬場景和現實舞台結合，將歌舞放進了博物館場景，製造出一種博物館奇妙夜的感覺」。「希望能給大家更多歡樂的東西，鼓鼓勁兒。」