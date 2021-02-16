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再一次相信愛情！浙江這對夫妻28年互寫5200封情書

中國新聞組／杭州16日電
麗水53歲民警給老婆寫情書，每封都疊成三角形。（取材自錢江晚報）
麗水53歲民警給老婆寫情書，每封都疊成三角形。（取材自錢江晚報）

浙江麗水一名53歲的民警鄭海源與老婆結婚28年，互相寫了5200多封情書，這些情書，草稿紙、便簽、廢紙條都用過，每封都疊成三角形，網友大讚「讓我們再一次相信了愛情」。

錢江晚報報導，鄭海源是高速交警麗水支隊二大隊副大隊長。2006年從部隊轉業到高速交警麗水支隊工作。當兵時，老鄭和練曉蓮相戀，那時候沒有電話，更沒有微信，他們的溝通、談戀愛最主要的方式就是書信。

作為一名高速交警，每當節假日的時候，都是鄭海源最忙的時候，今年春節他又堅守在崗位上，負責春節期間的值班站崗。

想著連續這麼多年一直堅守在高速公路上，不能回家陪老婆過年，老鄭提筆給老婆寫了封短信：「親愛的小寶貝，我又想你了，今天上午又沒有時間陪你，你辛苦了！寶貝，春節之後，春天的腳步也越來越快了，春天是萬物發芽的季節，不僅助長了堅守崗位、愛國奉獻的精神，也激發了對老婆的思念，你守家，我守路，我們一起守護大家，愛你的老公！」

就這樣一封封普通普通的書信，在他們28年的愛情裡寫了5200多封。

麗水53歲民警寫給老婆的情書。（取材自錢江晚報）
麗水53歲民警寫給老婆的情書。（取材自錢江晚報）

報導說，他用的信紙，有時候是草稿紙、有時候是便簽、有時候是作廢的紙條，不同的紙張但是相同的折疊，都是三角形。鄭海源說：這個三角形也有含義：一是三角形放在手心裡更像心型，更加深層的原因是因為三角形最穩固。

老鄭的愛人練曉蓮是一位高速公路收費員，也要守在高速公路上。因為兩人職業的特殊性，特別是節假日的時候，很少碰到一起休息，兩人基本上聚少離多。一位是高速公路巡邏需要開車，一位是高速收費需要在崗亭裡「靜坐」，都不能用手機聯繫，更多時候他們習慣了用書信表達，28年來他們寫了5200多封書信，網友們說：「讓我們再一次相信了愛情」。  

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