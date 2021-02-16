誤吃含減肥禁藥巧克力 佛山3歲童翻白眼、2天不睡覺

廣東佛山一名三歲兒童誤吃了家裡的巧克力後，出現吐舌、翻白眼、雙手顫抖、失眠等症狀。 （視頻截圖）

近日，廣東省佛山市南海區一名三歲男童在家吃了巧克力後，出現過度興奮、失眠 等症狀，連續兩天不睡覺，醫生將巧克力送檢，發現巧克力竟然含有減肥禁藥成分。

佛山台南海分台報導，春節期間，相信大家都會準備很多零食放在家中。近日，廣東佛山南海區一名三歲兒童誤吃了家人用於減肥的巧克力，產生了興奮、失眠等症狀，送院時還相繼出現吐舌、翻白眼等症狀，醫生檢查發現巧克力竟然含有禁藥成分。

據報導，吃飯時，男童的姊姊說弟弟吃了巧克力，到了晚上8、9點，爸爸發現他有冷汗、顫抖、吐舌、翻白眼，動作多一些，還有兩天沒有睡覺，巧克力是在微商那裡買的。

醫生查看了巧克力的成分表並無發現異常的成分，不過鑑於男童的異常表現，當日將該名男童收院治療。

廣東佛山南海區人民醫院兒科副主任醫師區建坤表示：「根據我們和藥學科的討論，應該是禁用的減肥藥成分，叫『西布曲明』，然後我們也送檢了，結果回來確實也證實了是『西布曲明』這個成分，有比較多的副作用，比如它會對神經系統產生影響，導致過度興奮，對心血管系統也有影響的，會出現心跳加快、血壓 增高，甚至心腦血管意外的發生，肝功能損害。」

由於該成分沒有特效的解毒劑，醫生只能對該兒童採取基本的支持治療，經醫生治療，幼童身體正在逐漸恢復中，目前已經出院。

醫生提醒，要從正規渠道購買商品，同時，誤食了有害物質後要馬上送院治療，最佳的洗胃時間是食用後六小時。