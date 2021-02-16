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江西村民訂婚曬巨額現金彩禮 被批炫富上「黑榜」

記者賴錦宏／北京16日電
江西村民訂婚上展示巨額現金彩禮，被公開通報批評。（取材自微博）
江西村民訂婚上展示巨額現金彩禮，被公開通報批評。（取材自微博）

江西鄱陽縣蘆田鄉移風易俗工作領導小組辦公室日前通報：蘆田鄉洄源村民浦江女兒訂婚儀式上，「彩禮桌」擺放了巨額現金彩禮，並被網友拍下影片上傳至網路，此行為助長了人們炫富、攀比的拜金主義不良社會風氣，在全鄉範圍內造成了極為惡劣的影響。

上述事件發生於9日，近日蘆田鄉移風易俗工作領導小組辦公室發出通報稱，值此移風易俗推進關鍵時期，洄源村委會在鄉有關領導的多次提醒下，對移風易俗工作仍然重視不夠、跟蹤落實不到位，導致了此次事件的發生，特此給予洄源村委會全鄉通報批評並對此事全鄉黑榜通報。所謂黑榜通報屬官方負面評價，與之相對的是紅榜正面表揚。

據人民日報微博報導，鄱陽縣侯家崗鄉塘西村去年10月亦發生類似事件，有人將女兒的26萬元人民幣（約4.02萬美元）嫁妝放滿簸箕並拍片上網，後遭舉報並通報批評。

巨額彩禮問題近年在內地被廣泛討論。針對此次事件，有網友表示，「雖然不太喜歡這種炫富，但畢竟這是人家私事，有些部門手伸得太長了」、「人家有錢就讓人家擺，這都什麼年代了」；也有人稱，「這個真的可以助長炫富攀比，是該管管」、「這不是結婚，這是賣娃」。

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