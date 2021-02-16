試穿壽衣、為寵物入殮 登中國10大「冷門職業」

中國2020年的10大冷門職業排行榜中，包括寵物入殮師和壽衣模特兒。圖為廣州一名寵物入殮師正在梳理寵物遺體。（中新社提供）

中國 2020年的10大冷門職業排行榜中，包括寵物入殮師、壽衣模特兒兩項與死亡相關的職業。即便兩個行業的服務對象不同，但業者都表示，從事這項職業的初衷，是想讓生命好好地告別。

中國淘寶網日前發布「2020年10大冷門職業觀察」，除螺螄粉聞臭師 、自律監督員這類奇葩職業外，還有上述2項與死亡相關的職業。

香港 01報導引述「2019中國寵物行業白皮書」數據指出，當年中國全國有6120萬人養有貓狗，而這些寵物壽命一般約10年左右，面臨生老病死時，主人希望牠們走得更體面。

浙江溫州的寵物殯葬業者王大力受訪表示，寵物入殮師的工作分兩部分：首先是接遺體、冷藏、清洗；因疾病、意外離世的寵物，則會清理血漬、縫合碰損，清理遺體後再梳理毛髮，掩蓋傷口。

之後，再為寵物舉辦告別式，讓主人和寵物獨處，最後送入火化。而第二部分，則是安撫寵物主人，提供個性化服務。王大力說，寵物殯葬的程序與人類幾乎一樣，「每一個生命都應該和這個世界體面的告別」。

壽衣模特兒是另一個新奇的工作。報導訪問了從業者任賽男，她是誤打誤撞成為淘寶商店上的兼職壽衣模特兒，也做壽衣設計。

任賽男說，自己剛入行時也很害怕，不僅家人勸阻，有些同學朋友也和她疏遠。但藉由工作中和客戶溝通，她了解逝者的故事，並參加他們的告別式；最終她明白，這份工作是在幫逝者體面地走完人生的最後一程，恐懼也因而逐漸消解。

任賽男說，自己之所以選擇做壽衣模特兒，也是因為許多客戶對壽衣有抵觸心理，「若一個年輕小姑娘穿上的話，就能減輕這種抵觸。」她提到，既然死亡無法改變，與其沉浸在悲傷中，不如好好告別，不留遺憾。而她設計壽衣時，也把它想像成在重要場合穿著的禮服，讓逝者穿上，漂亮體面地和世界告別。

任賽男說，希望大家可以理性看待殯葬業，不要把他們當作「瘟神」，「總要有人站出來，為人們和世界的最後告別作一點不一樣（的）事情」。