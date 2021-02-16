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中國女在澳洲打工檢出3期肺癌 想回國…獲千人捐助

中國新聞組／北京16日電
陳雪敏罹患肺癌三期。（取材自微博）
陳雪敏罹患肺癌三期。（取材自微博）

中國一名30歲女子陳雪敏（音譯，Xuemin Chen）持打工度假簽證，從中國到澳洲從事侍應工作。在澳洲生活兩年後，從不抽菸的她因咳嗽去看醫生，查出三期肺癌，癌細胞已擴散到其他器官。陳雪敏打算回中國與家人相聚，她的朋友為她上網眾籌，連日來有不少人慷慨解囊，截至15日下午5時，已獲得逾7.1萬澳元（約5.5萬美元）的捐款。

香港01引述英國每日郵報報導，陳雪敏在昆士蘭州一個島嶼上從事服務生工作。生活兩年後，2020年12月她突然覺得身體不舒服，雖服用家庭科醫生處方藥，但咳嗽卻愈加嚴重，三周後甚至痛到無法動彈。醫生只好建議她到布里斯本接受檢測。1月6日，醫務人員發現陳雪敏罹患肺癌。

報導說，在獲悉癌細胞已擴散到其他器官後，陳雪敏打算回中國與家人團聚，但醫生卻告知她，她有可能死在飛機上，因為機艙中的氧氣水平低、形成深靜脈血栓的風險增加，而一旦血栓在身體深處形成，會減緩甚至停止血液流動，對肺癌患者來說具有致命風險。

隨後，陳雪敏住進布里斯本一間醫院。由於病情嚴重，醫生從1月27日開始決定為她進行放射治療。雖然現階段醫院願意為她提供免費的放射治療，但她的朋友Camila Flores表示，藥物治療以及住院的其他費用，令陳雪敏面臨每個月高達7000澳元的開銷。

據報導，雖然陳雪敏有積蓄，但不足以應付龐大的醫療費用，而保險公司則稱這不在理賠範圍之內。Camila稱，陳雪敏用藥後有所好轉，但她的脊椎承受過大壓力，無法正常行走，而治療脊椎的費用將會非常昂貴。

報導又指，陳雪敏正在為父母申請旅行豁免，以便他們能來澳洲陪伴她，但身在中國的家人無法在經濟上給予幫助。出於對朋友的擔心，Camila上月18日在眾籌網站Go Fund Me以陳雪敏的名義設立一個籌款頁面，強調籌到的錢全部都將用於住院費、醫學檢測、藥物、治療以及她住院期間及出院後的各種所需。

這項籌款計畫一開始的目標是1.4萬澳元，隨著捐款人數愈來愈多，籌款目標也調高到了20萬澳元，截至15日下午5時，已經有逾千人為她捐款，總額已超過7.1萬澳元。

中國 澳洲 檢測

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