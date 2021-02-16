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華為「南泥灣」 助智慧挖礦 推智慧養豬

記者林宸誼／綜合報導
華為「南泥灣」計畫，推出「智慧養豬」方案。 （路透）
華為「南泥灣」計畫，推出「智慧養豬」方案。 （路透）

華為「南泥灣」生產自救計畫浮出水面，不僅協助山西「智慧挖礦」，華為機器視覺領域總裁段愛國日前更在微頭條爆料，華為機器視覺推出「智慧養豬」方案，養殖業的發展方向是數位化、智慧化和無人化。

每日經濟新聞報導，這套養豬系統提供儀表板監控、大數據分析、數位化管理，支持AI識別、AI學習、AI預測、AI決策等，還透過標準化、程式化，實現全感知監控、機器人巡檢和遠程控制。

段愛國表示，華為機器視覺要在智慧養豬上發力，而且解決方案都已經做好了，要用智慧之眼感知萬物，AI能使養豬技術升級。

證券時報旗下上市公司平台e公司報導，華為養豬有跡可尋，早在去年10月「2020農牧數智生態發展」論壇上，就發表了「5G引領現代豬場AI賦能智慧養豬」的報告。

華為認為，未來數據是現代養豬的核心要素，更是養豬智慧升級的核心驅動力，從以前以「人管」為主到未來以「數據管」豬場為主，在數據管理豬場的過程中，再運用AI技術做更多的科學決策，從而實現養豬的標準化和程序化。

華為將透過ICT技術幫助豬場實現智慧化養豬，為豬場提供感測器、物聯網技術及平台，使數位豬場在現實中得以還原。

華為5G智慧豬場ICT基礎設施解決方案總體架構也將從端、邊、雲去構建智慧豬場現代化生產體系，使科學防疫可以更智慧更高效、無人生產也更加高效、AI繁育助力PSY提升（AI育肥+AI豬肉品質提升），綜合提升養豬效益。

相關人士爆料，華為這次智慧養豬方案，是國家農業部的戰略協議之一，後續華為還將利用自己的技術，在其他領域展開智慧養殖，為養殖業帶來新的變革。

早在2019年8月20日，任正非接受美聯社採訪時也曾提到養豬，當時他就說：「如果我考不上大學，養豬可能也是養豬狀元，我認為自己做什麼事都很認真，無論哪件事都可以做好。」

任正非還指出，後來自己走上華為這條路完全是偶然，不是必然，「我不是從小構建了什麼做大事的想法，只是孜孜不倦地對一件事情做研究，對一件事情的理解太集中了就容易產生成功。」

華為 AI 5G

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