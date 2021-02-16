規避含美國技術產品 任正非：華為不靠手機也能活

任正非表示，華為展開「南泥灣」計畫。(新華社)

「受美國 制裁一年多後，對華為 公司生存的信心更大了，而不是更小，因為有了更多克服困難的手段。」華為總裁任正非 日前表示，華為展開了「南泥灣」計畫，也就是生產自救，在煤炭、鋼鐵、音樂、智慧屏（電視）、PC機、平板等領域都可能有很大的突破，所以華為不依靠手機也能存活。

華為去年宣布開始制定南泥灣計畫，今年春節，任正非首次公開提及華為南泥灣計畫，強調生產自救。

南泥灣計畫主要是意在規避含有美國技術的產品，不過實際上是華為為了活下去開展的副業，因為科技手段比純粹人工更容易攤低成本，南泥灣計畫特點在滲透領域廣泛，借助5G和物聯網系統，為產業賦能升級。

解放軍出身的華為總裁任正非，常引用軍事上的故事激勵同仁，而南泥灣位於中共「革命根據地」陝西延安附近，在對日抗戰期間，共產黨軍隊在南泥灣展開大規模生產活動，希望實現生產自給。

每日經濟新聞報導，任正非日前在山西太原舉行的「智慧礦山創新實驗室」揭牌儀式後強調，華為永遠不會多元化發展，煤炭行業和鋼鐵、碼頭、機場在5G的應用，基礎平台是一樣的，有些區別，但大多數技術是共同的，所以華為主要是拓寬電子系統和軟體計算系統在不同行業得到應用。

任正非還表示，華為希望結合ICT技術與煤炭技術，幫助煤炭行業進行數位化、智慧化轉型，實現「少人、安全、增效」的生產模式，讓煤礦工人可以「穿西裝打領帶」地工作。

同時，實驗室還將為全球礦業智慧化發展探索方向，任正非指出，「2020年我們點亮了一個煤礦、一個鋼廠、一個港口，未來二到三年，我們希望點亮千百個煤礦、鋼廠、港口。」

未來，依託智慧礦山創新實驗室，華為與合作夥伴還將在井下攝影機「自清潔」技術，井下無線低頻傳輸，風險提前預判技術等各方面進行創新突破，實現煤礦固定場所無人值守，關鍵環節機器人替代等場景。