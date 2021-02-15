我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼

Google與澳洲主流傳媒 達成內容付費協議

磕頭討紅包 男童磕盆子、花生 還使出「鐵頭碎核桃」

中國新聞組／北京15日電
14歲男孩給舅舅瘋狂磕頭拜年，被網民形容是鐵頭碎核桃式的討壓歲錢真是拚。（視頻截圖）
14歲男孩給舅舅瘋狂磕頭拜年，被網民形容是鐵頭碎核桃式的討壓歲錢真是拚。（視頻截圖）

山東淄博一位媽媽帶孩子回娘家過年，孩子的小姨說，磕頭拜年磕一個給100元，孩子一聽當場連磕16個頭，小姨嚇得腿軟跪倒在地，趕緊將孩子扶起；這段影片被傳到網路上，把網友們給逗樂了，紛紛吐槽「小姨這是要磕回去嗎？」

看看新聞報導，孩子的媽媽齊女士表示，本來孩子小姨準備了600元，磕六個頭就得了，可是孩子瘋狂磕了16個，她小姨又多掏出1000元。網友也留言吐槽小姨「看下次再敢不敢誇豪口了」、「牛還是不要隨便吹」，也有人開玩笑表示，「金錢至上，從小培養！」

小姨對外甥女說磕一個頭給一百元，沒想到外甥女把頭磕出個無級變速。（取材自看看新聞...
小姨對外甥女說磕一個頭給一百元，沒想到外甥女把頭磕出個無級變速。（取材自看看新聞）

小姨對外甥女說磕一個頭給一百元，沒想到外甥女把頭磕出個無級變速。（取材自漩渦視頻...
小姨對外甥女說磕一個頭給一百元，沒想到外甥女把頭磕出個無級變速。（取材自漩渦視頻）

外甥女狂磕頭，小姨急忙把外甥女扶起來。（取材自看看新聞）
外甥女狂磕頭，小姨急忙把外甥女扶起來。（取材自看看新聞）

小姨對外甥女說磕一個頭給100元，沒想到外甥女狂磕了16個，磕到小姨腿軟蹲在地上...
小姨對外甥女說磕一個頭給100元，沒想到外甥女狂磕了16個，磕到小姨腿軟蹲在地上，最後還多掏出1000元。（取材自看看新聞）

另外，江蘇蘇州也有另一段引發網友熱議的拜年影片，影片中，只見一名男孩給大人拜年討壓歲錢時，先是表演了「鐵頭碎花生」，後來開始磕核桃，總共磕碎十幾個。

快科技報導，男孩的哥哥蔣先生說，一大早就看到弟弟從廚房裡拿了一個盆，給舅舅磕頭拜年，磕的盆子砰砰響，因為弟弟想跟舅舅討紅包，就開始磕花生，接著又找來了一包核桃。舅舅見狀，便說磕碎一個核桃就給10元，然後就把核桃放在地上磕得稀碎，一個一個，大概磕了10多個。

蔣先生表示，之後察看弟弟的頭沒怎麼受傷，只稍微腫了一個包；視頻中，磕核桃的男孩還說：我從來就沒有慫過。

不少網友看到視頻後表示，「這磕頭隔著屏幕都感覺疼」、「為了多要幾個紅包，這麼磕頭真的有意義嗎？」

核桃

上一則

聽了上頭？貴州茅台神曲招手年輕人 網友：5萬億市值穩了

延伸閱讀

沒搶到副總發的紅包「險被辭退」網：好大官威！

沒搶到副總發的紅包「險被辭退」網：好大官威！
疫情下過春節 李兆祥向華埠遊民派送睡袋、紅包

疫情下過春節 李兆祥向華埠遊民派送睡袋、紅包
民俗篇／平安一整年！拜年6禁忌 別踩雷

民俗篇／平安一整年！拜年6禁忌 別踩雷
包紅包學問大！這樣包「有面子又不怕吃土」

包紅包學問大！這樣包「有面子又不怕吃土」

熱門新聞

小小生前畫面。（視頻截圖）

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

2021-02-14 10:00
中國2020年新生兒人數再創新低，陸媒探討民眾不願生小孩的原因，主要是「生不起」及幼托機構不足。 示意圖／Ingimage

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

2021-02-14 08:58
中國人民解放軍向巴基斯坦軍隊提供的一批新冠疫苗於2月7日運抵巴方。（微博@央視軍事）

中國第3款新冠疫苗3期試驗出爐 有效率74.8%

2021-02-08 19:13
澳籍華裔主播成蕾於去年8月遭中國當局扣留，事隔半年、澳洲當局8日對外證實，成蕾正式以「非法向海外提供國家機密」罪名遭中國正式逮捕。（路透）

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

2021-02-08 08:16

天降鈔票！河中浮幾十萬鈔票 居民出動小船撈網撿錢

2021-02-10 08:53
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。中新社

新冠疫情影響 林毅夫：中國經濟總量將提前超越美國

2021-02-13 08:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重
不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情

不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情
「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪
世衛調查團：2019年12月武漢疫情已嚴重 當地有10多種病毒株

世衛調查團：2019年12月武漢疫情已嚴重 當地有10多種病毒株
半夜上幾次廁所？2次以上 可能是這些疾病警訊

半夜上幾次廁所？2次以上 可能是這些疾病警訊