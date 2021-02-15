磕頭討紅包 男童磕盆子、花生 還使出「鐵頭碎核桃」

14歲男孩給舅舅瘋狂磕頭拜年，被網民形容是鐵頭碎核桃式的討壓歲錢真是拚。（視頻截圖）

山東淄博一位媽媽帶孩子回娘家過年，孩子的小姨說，磕頭拜年磕一個給100元，孩子一聽當場連磕16個頭，小姨嚇得腿軟跪倒在地，趕緊將孩子扶起；這段影片被傳到網路上，把網友們給逗樂了，紛紛吐槽「小姨這是要磕回去嗎？」

看看新聞報導，孩子的媽媽齊女士表示，本來孩子小姨準備了600元，磕六個頭就得了，可是孩子瘋狂磕了16個，她小姨又多掏出1000元。網友也留言吐槽小姨「看下次再敢不敢誇豪口了」、「牛還是不要隨便吹」，也有人開玩笑表示，「金錢至上，從小培養！」

小姨對外甥女說磕一個頭給一百元，沒想到外甥女把頭磕出個無級變速。（取材自看看新聞）

小姨對外甥女說磕一個頭給一百元，沒想到外甥女把頭磕出個無級變速。（取材自漩渦視頻）

外甥女狂磕頭，小姨急忙把外甥女扶起來。（取材自看看新聞）

小姨對外甥女說磕一個頭給100元，沒想到外甥女狂磕了16個，磕到小姨腿軟蹲在地上，最後還多掏出1000元。（取材自看看新聞）

另外，江蘇蘇州也有另一段引發網友熱議的拜年影片，影片中，只見一名男孩給大人拜年討壓歲錢時，先是表演了「鐵頭碎花生」，後來開始磕核桃 ，總共磕碎十幾個。

快科技報導，男孩的哥哥蔣先生說，一大早就看到弟弟從廚房裡拿了一個盆，給舅舅磕頭拜年，磕的盆子砰砰響，因為弟弟想跟舅舅討紅包，就開始磕花生，接著又找來了一包核桃。舅舅見狀，便說磕碎一個核桃就給10元，然後就把核桃放在地上磕得稀碎，一個一個，大概磕了10多個。

蔣先生表示，之後察看弟弟的頭沒怎麼受傷，只稍微腫了一個包；視頻中，磕核桃的男孩還說：我從來就沒有慫過。

不少網友看到視頻後表示，「這磕頭隔著屏幕都感覺疼」、「為了多要幾個紅包，這麼磕頭真的有意義嗎？」