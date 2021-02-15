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中國異地過年 單人年夜飯外賣增66%

中國新聞組／北京15日電
2月12日，一位外賣小哥在整理保溫箱。當日是中國農曆大年初一，北京仍有許多外賣小哥活躍在街頭巷尾。（中新社）
2月12日，一位外賣小哥在整理保溫箱。當日是中國農曆大年初一，北京仍有許多外賣小哥活躍在街頭巷尾。（中新社）

今年提倡的就地過年讓許多人不回家鄉吃年夜飯，也帶動外賣業生意。據美團數據顯示，除夕（11日）當天，全中國外賣訂單量同比增長70%，其中品牌餐飲商家外賣銷量同比增長82%，受到消費者熱捧。

北京青年報報導，美團外賣數據顯示，今年除夕，北京、上海、深圳、廣州和重慶五個城市的外賣訂單量最高，第六名則是成都，同比增長53%。據悉，春節期間成都本地有逾6萬種不同的外賣菜品可供選擇，比去年同期增加了44%；其中，單價最貴的菜品為「甄選海鮮」的鮑魚火鍋，價值1557元。

美團數據顯示，在菜品選擇上，小龍蝦、水餃、宮保雞丁、臭鱖魚、紅燒肘子成為最熱銷的菜品，水餃與最受歡迎的年夜飯菜品失之交臂。

有別於以往家族團聚過年，今年「單人餐」的訂購量大增，美團外賣數據顯示，除夕當天，「一人食」訂單量占比相比去年增長了66%。

此外，除夕選擇「無需餐具」的訂單占比同比增長202%，說明環保意識抬頭，越來越多的人開始選擇綠色過大年。

而數據也列出最「壕（土豪）」消費者，是一位在呼和浩特的用戶，他一次購買了3999元的年夜飯套餐，其中包括了波士頓龍蝦、烤羊排、辣子雞、石斑魚、羊小腿等。成都也有一個外賣訂單為3168元，成為成都除夕最貴餐點。

北京 中國 波士頓

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