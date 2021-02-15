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好牛！中國春節電影 4天票房破46億人民幣

中國新聞組／北京15日電
據貓眼專業版數據，截至2月14日晚間，春節檔總票房破同期紀錄超46.47億元人民幣。圖為北京廣安門電影院12日的觀影人潮。（中新社）
據貓眼專業版數據，截至2月14日晚間，春節檔總票房破同期紀錄超46.47億元人民幣。圖為北京廣安門電影院12日的觀影人潮。（中新社）

新年春節電影票房「牛氣沖天」。據貓眼專業版數據，截至14日晚間，春節檔總票房破同期紀錄超46.47億元（人民幣，下同），前三名分別是「唐人街探案3」票房超過25億、「你好，李煥英」10億。不只電影賣座，今年因提倡「就地過年」，本地休閒消費、網購快遞送禮也買氣上升。

今年春節檔期落在2月11日至17日間。據大公報報導，國家電影局數據顯示，年初一（12日）春節檔首日，全國電影票房超過17億元，刷新了2019年創造的14.43億元的正月初一單日票房紀錄；觀影總人次3403萬同樣刷新紀錄。有業內人士看好，今年春節將成為「史上最強春節檔」。

金融界網報導，據燈塔專業版數據顯示，「唐探3」截至14日晚間8時39分，累計票房已達25億。「你好！李煥英」累計票房已衝破10億大關。

來源：华氏电影频道

封面新聞報導，業內人士看好「唐探3」將擠掉2020年最熱門的電影「八佰」，強勢進入中國電影票房榜前十；若春節七天總票房能超過50億元，將打敗2019年的「哪吒之魔童降世」，躋身中國電影票房榜第二名，僅次於「戰狼2」。

「唐探3」的熱度和整個春節檔的紅火，也受到了國外多家主流媒體的關注。「好萊塢報導者」稱該片預售票房已打破「復仇者聯盟4」的紀錄；「富比士」表示，該片再一次證明，中國院線產業不再依賴於好萊塢進口片。

不過，在口碑方面，「唐探3」的豆瓣評分已跌到5.9，成為春節檔口碑最爛的電影。據紅星新聞，「你好！李煥英」的豆瓣評分達8.3分，是春節檔中最高分。

來源：中国电影频道

今年因為新冠疫情，全中國提倡就地過年。大公報報導，不只電影院生意火，吃穿住行等各方面的消費市場都呈現一片火熱。線上線下掀起「雲投喂」異地拜年熱潮，外地工作人員與家鄉親人互寄年貨特產成為時尚。數據顯示，僅除夕和年初一兩日，全中國快遞處理就超1.3億件，同比增長223%。

另據北京市文化和旅遊局官網13日發布通報稱，2021年春節長假前三天（2月11日至2月13日），北京市重點監測147家景區累計接待遊客275.8萬人次，與2020年同比增1.2倍；總營收2.2億元，與2020年相比增1.8倍。北京各大景區當中，王府井接待遊客達36萬人次，坐穩冠軍寶座。

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