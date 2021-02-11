馬雲到底人在哪裡？傳在海南島打高爾夫

知情人士透露，馬雲近幾周來一直在海南島的旭陽（Sun Valley）高爾夫球場打球。(路透)

數月來，阿里巴巴創辦人馬雲 行蹤成謎，引起各界臆測紛紛。有人揣測馬雲已逃到新加坡 ；有人猜他已遭到軟禁；甚至有人擔心馬雲已被關進戒備森嚴的監獄。

事實上，根據彭博資訊10日報導，這位話題人物暨中國 企業大亨這陣子一直在精進他的高爾夫球技。

彭博報導指出，知情人士透露，馬雲近幾周來一直在海南島的旭陽（Sun Valley）高爾夫球場打球。這座27洞球場地理位置隱蔽，接近海南島南端，可一飽廣大的綠地，風景美不勝收。

這是馬雲出席1月20日在海南三亞舉行的一場鄉村教師獎頒獎典禮現場直播以來，首次被看到在公開場合露面，再次證明至少他目前避免最慘的遭遇，例如坐監入獄或財產遭政府沒收。

據中央社報導，2020年10月底，馬雲出席上海外灘金融論壇峰會時，一席批評中國金融監管制度的發言，被解讀為槓上北京中央。11月初，官方突然叫停阿里巴巴集團旗下螞蟻集團的首次公開發行（IPO），之後也對阿里巴巴的壟斷行為立案調查。

期間，馬雲一直沒有再現身，引來外界猜測，多家外媒以「下落不明」來形容，更有輿論懷疑他遭「軟禁」。之間「連線」雜誌英國版（Wired UK）引述與馬雲關係密切的人士透露，馬雲在浙江省杭州市避風頭，而官方隨時可聯繫到他，直到1月20日馬雲在一個基金會頒獎典禮中，以視訊方式致詞，這是他近3個月後首次公開現身，也打破外界的猜測。