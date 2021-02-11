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A股封關 茅台市值半小時漲1600億等於一個寶鋼

記者賴錦宏／綜合報導
A股在鼠年最後一個交易日，貴州茅台在尾盤衝上2600元，總市值達到約3.3萬億元。圖為2月10日，福州市民用手機查看貴州茅台股票信息。 (中新社)
A股在鼠年最後一個交易日，貴州茅台在尾盤衝上2600元，總市值達到約3.3萬億元。圖為2月10日，福州市民用手機查看貴州茅台股票信息。 (中新社)

11日是大陸A股鼠年最後1個交易日，盤中股王貴州茅台股價先後站上2500元、2600元，續創歷史新高。收盤上漲5.89%，報2601元，總市值約3.2兆人民幣，領銜白酒股集體飄紅。

有網友戲稱，茅台半小時就漲出一個寶鋼的市值，市值增加人民幣1600億元（寶鋼股份市值約人民幣1540億元）。

鼠年A股11日封關，市值增加人民幣24.79兆元。除以股民帳戶數1.78億，股民戶均市值增加人民幣13.9萬元，約新台幣60萬元。

中泰證券白酒行業分析師認為，「高端酒送禮屬性強，受疫情影響幅度最小。今年第一季預計可達到正常情況下的95%到100%。茅台由於供不應求，預計影響很小。」

中國高端白酒量價齊升的同時，今年春節前銷售的另一現象是醬酒熱。不少醬酒經銷商都表示，「明顯感到醬酒比往年更熱了」。

中信證券指出，春節期間白酒板塊投資依然樂觀，茅台攻守兼備，更多催化下有望引領行業上漲。公司市值站上3兆人民幣後，仍有廣闊成長空間，上調公司1年目標價至3千元，維持「買入」評級。

另據香港信報財經網，上月新增貸款創新高，加上工業生產者出廠價格指數（PPI）1年來首次出現升幅，大陸A股在鼠年最後一個交易日上揚。上證指數高收逾1.4%，連升3日。兩市成交合計增至8753億元人民幣。

總計本周滬指累計升4.54%，連升兩周。鼠年總計滬指上升22.8%。

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