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要去中國的請注意！打過疫苗入境仍需隔離

記者林汪靜／綜合報導
國家衛健委發布，即使接種了疫苗，入境中國仍需要隔離。圖為福建廈門醫護人員為民眾接種新冠疫苗。(中新社資料照片)
國家衛健委發布，即使接種了疫苗，入境中國仍需要隔離。圖為福建廈門醫護人員為民眾接種新冠疫苗。(中新社資料照片)

據國家衛健委昨發布，目前中國重點人群新冠病毒疫苗接種工作順利，截至9日，累計接種4052萬劑。另據衛健委發言人米鋒表示，按中方規定，境外赴中人員在入境後仍需要按照規定進行相應的隔離；現在國際社會也在推進疫苗接種，中方的遠端防控措施也將結合疫苗的接種因素來考慮，「即使接種了疫苗，仍然需要按照目前的防控措施，防控規定來進行相應的處理」。

米鋒並提到，近一周，中國疫情防控措施效果進一步顯現，中國連續3天無新增本土確診和疑似病例，現有本土確診病例連續15天下降，相關省分本輪聚集性疫情已得到有效控制；不過，隨著春節期間人員流動和聚集增加，疫情傳播風險加大，仍然不能放鬆警惕。

針對中國疫苗，中國疾控中心研究員、世衛組織疫苗研發委員會顧問邵一鳴表示，中國新冠肺炎疫苗的可及性，儲存、運輸環境都在攝氏2到8度，且很多企業都做了加速試驗，即使在攝氏37度環境下保存幾周都沒有問題。

邵一鳴表示，美國疫苗的有效率超過90%，但要求存儲條件為零下60到70度，這對大多數國家而言是做不到的。中國研發的疫苗從一開始就選擇了務實，也是在替發展中國家考慮。

此外，由港府委任的疫苗顧問專家安全委員會昨舉行記者會，公布檢視科興疫苗的情況，召集人劉澤星表示，疫苗的1、2期臨床數據顯示，疫苗安全性可以接受，可減低感染機會；但委員會要求科興提供更多數據及回答兩個問題，一是接種疫苗的相隔時間，是14天或28天較好；二是臨床測試者接種疫苗後的抗體情形。他表示，委員會兩周後將會再檢視科興疫苗的臨床數據，然後向政府提供建議。

科興疫苗是港府對外預購的三種疫苗之一，香港特首林鄭月娥此前表示，只要委員會認為科興疫苗可用，並推薦給食物及衛生局局長，就可批准疫苗在港緊急使用。

疫苗 中國 疫情

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