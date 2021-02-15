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聽了上頭？貴州茅台神曲招手年輕人 網友：5萬億市值穩了

中國新聞組／北京15日電
年輕人已然成為白酒市場的重要消費者。（取材自中國基金報）
年輕人已然成為白酒市場的重要消費者。（取材自中國基金報）

貴州茅台股價近日創下新高之餘，開始向年輕人下手，發布上頭神曲Oh It's Moutai 刷屏了 ，其中幾句歌詞「不要叫我老外，其實我懂中國Wine。不要問我來自哪一塊？貴州茅台是我的鍾愛……」，不同膚色的主演與現代混搭的曲風突出了國際化、年輕化的定位。有人調侃，一手茅台股，將來能不能給兒子買套房，全指望年輕人和外國人了。

來源：YouTube

中國基金報報導，歌曲「Oh It's Moutai」，以說唱的形式表現茅台在國際化、年輕化方面的探索。歌詞中寫道：「他是走向世界的China Style」、「他在茅粉的心中大放光彩」、「香飄世界的烈酒品牌當然是茅台」。

視頻中，四位主演中三名外國人形象，似乎在明示茅台已經享譽海外；而說唱的形式似乎在討年輕人歡心。

對此，有網友評論：5萬億人民幣市值穩了！但也有網友說土。

據了解，2020年天貓雙十一成交總額中，白酒的成交額是奶茶的139.68倍；根據CBNDate「2020年輕人群酒水消費報告」，2020年90/95後是酒水消費市場中唯一消費占比提升的人群，而白酒在90/95後的酒類開銷中有著不可撼動的領先位置，此外，年輕人消費白酒消費增速也在各品類的酒中遙遙領先。

這意味著年輕人已然成為白酒市場的重要消費者，而且這個群體還隱藏著巨大的消費潛力。

「買酒的人不喝，喝酒的人不買。」這句話隱藏著年輕人的買酒思維。「2020年輕人群酒水消費報告」指出：從需求場景看，國產白酒是年輕人逢年過節孝敬長輩和贈送領導的最佳選擇。

而年輕人對白酒也並非「滴酒不沾」，在年輕人心中，白酒依然是各種喜慶場合的「標配」。騰訊廣告發布的「2019年白酒行業數字化發展洞察報告」表明，白酒依然是正式場合的主流選擇，如應酬、酒席和喜宴。

不久前，標價1499元人民幣的核心產品飛天茅台，出現在網紅主播薇婭的直播間，吸引2000萬人觀看，500瓶飛天茅台瞬間被搶空。此外，茅台還在多個電商平台拓展直營渠道，預約搶購的消費者中不乏年輕人。

貴州茅台神曲找來不同膚色的主演，突出了國際化、年輕化的定位。（取材自中國基金報）
貴州茅台神曲找來不同膚色的主演，突出了國際化、年輕化的定位。（取材自中國基金報）
貴州茅台神曲歌詞。（取材自中國基金報）
貴州茅台神曲歌詞。（取材自中國基金報）
貴州茅台神曲找來不同膚色的主演，突出了國際化、年輕化的定位。（取材自中國基金報）
貴州茅台神曲找來不同膚色的主演，突出了國際化、年輕化的定位。（取材自中國基金報）

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