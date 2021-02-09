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假的！滾鐵罐拿年終 洗碗姨奪40萬 「只是遊戲」

中國新聞組／北京9日電
洗碗阿姨靠遊戲拿到人民幣40萬元的年終獎金。（取材自大眼新聞）
洗碗阿姨靠遊戲拿到人民幣40萬元的年終獎金。（取材自大眼新聞）

中國遼寧鞍山一間火鍋店以「滾鐵罐」遊戲方式，決定員工能拿多少獎金。想不到店內負責洗碗的婦人，竟順利讓鐵罐停在桌邊，抱走最大獎的40萬元人民幣（約6.2萬美元），網友留言是否在遊戲後收回獎金，意外釣出老闆回覆「給了！這個必須辦」；不過有員工表示，「40萬元並沒有真的給，但老闆會給點小獎勵」。

影音來源：YouTube

據「大眼新聞」報導，最近一則「洗碗阿姨憑本事拿走年終大獎」的影片在網路上瘋傳，只見桌上擺放多種獎金，從數張鈔票一路到一大疊鈔票，員工只需滾鐵罐，最終鐵罐停在哪裡，就可拿到相對應的獎金。

一名負責洗碗的婦人進行挑戰，想不到她竟順利讓鐵罐停在桌角，對應到的正是最高額的40萬人民幣獎金，其餘員工興奮大叫，該名婦人也立刻上前抱走桌上的數疊鈔票。隔天火鍋店老闆又上傳另一支影片，只見他身穿清潔工制服正在打掃，他一臉哀怨的說「這一年白幹了，要省點錢，今天改吃麵條了」。

事後有網友質疑，是否在遊戲結束後，就將獎金收回？媒體向店家求證，一名員工表示，當時拍了這兩條視頻後，沒想到會這麼火。

員工表示，發放年終獎只是火鍋店搞的一個遊戲，「40萬元並沒有真的給。」她進一步指出，「但是大額區域的錢不是真的獎給員工，但老闆會給一些獎勵。」

洗碗阿姨滾出的可樂，正好停在了人民幣40萬現金處。（視頻截圖）
洗碗阿姨滾出的可樂，正好停在了人民幣40萬現金處。（視頻截圖）

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