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感謝老員工「情比金堅」 寧波一公司大方送金條

中國新聞組 /上海9日電
公司給老員工發金條。（取材自錢江晚報）
公司給老員工發金條。（取材自錢江晚報）

眼看春節臨近，寧波奉化一家企業日前為了感謝員工，大發福利，不過送現金、年貨不稀奇，該公司發金條，表達企業和老員工之間「情比金堅」。

錢江晚報報導，位於奉化區岳林街道的精芯科技，日前表彰一批獲得特別獎和優秀獎的員工，還向四位在公司工作9年以上的老員工，每人頒發10克999黃金，意在回饋老員工為企業金子般的付出。

接過禮品盒，四位老員工臉上笑成了花。來自安徽的劉書平在生產一線從事焊接工作，每月工資6000元左右，今年本以為可以早早回家陪女兒過年，現在考慮疫情防疫以及就地過年政策，決定留在奉化。劉書平表示，「我在公司待了很多年，陪伴公司一起成長，早就有感情了。」

企業相關負責人表示，給老員工和優秀員工發金條，這不是第一次，以前也發過。其目的是想表達企業留人的誠意，象徵情比金堅。

據報導，目前70%的外地員工已選擇留在奉化就地過年，而留奉過年的員工，除了享受政府給予的「春節禮包」（含500元紅包補助、210元溪口旅游門票及500元春節專項消費券等），公司還會給留奉外來務工者發800元紅包。

公司外地員工侯丹表示，「除了800元紅包，公司的年貨也挺豐盛的，有櫻桃、橙子、大米、油等。感覺在奉化過年跟在家一樣。」

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