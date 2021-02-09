中國新生兒爆款名字 男最愛叫「奕辰」女叫「一諾」

中國2020年姓名報告出爐，男女名以奕辰、一諾最受歡迎。圖為在福建省婦幼保健院產科病房，護士在為新生兒撫觸。（新華社資料照片）

中國公安 部戶政管理研究中心8日發布「2020年全國姓名報告」，根據統計，去年出生並已登記戶籍的新生兒中，男生最常見名字第一名是「奕辰」，女生則是「一諾」。不少網友紛紛表示，聽起來很有「文藝範兒」，像是小說 男女主角會用的名字，笑稱「看小說的一代都生孩了」。

中新社報導，報告稱，2020年出生並已經進行戶籍登記的新生兒名字中，使用頻率最高的50個字依次為「梓」「子」「宇」「辰」「一」等。與2019年相比，「玥」「伊」「昕」「可」等字受到新生兒父母的青睞。

其中，男性新生兒中，使用頻率最高的十個名字依次為：「奕辰」「宇軒」「浩宇」「亦辰」「宇辰」「子墨」「宇航」「浩然」「梓豪」「亦宸」。

而在女性新生兒中，使用頻率最高的十個名字依次為：「一諾」「依諾」「欣怡」「梓涵」「語桐」「欣妍」「可欣」「語汐」「雨桐」「夢瑤」。與2019年相比，「一諾」「依諾」「欣怡」依舊位列三甲。

報告指出，按戶籍人口數量排名，2020年的「百家姓」與2019年相比變化不大。「王」「李」「張」「劉」「陳」依舊名列前五，五大姓氏人口總數占中國戶籍總人口的30.8%。截至2020年12月31日，2020年出生並已經到公安機關進行戶籍登記的新生兒共1003.5萬，其中男孩529.0萬，佔52.7%，女孩474.5萬，佔47.3%。

在常見複姓方面，報告稱，目前「歐陽」是第一大複姓，有111.2萬人。