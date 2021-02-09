中國本土確診「歸零」 河北石家莊站重啟

石家莊火車站8日重新開啟進站通道，乘客在石家莊火車站南進站口測量體溫。（取材自河北日報）

中國新冠疫情 趨緩，2月7日新增14例確診，均為境外輸入（上海7例，廣東7例）。這是自去年12月17日以來，31省區市首次無本土新增確診病例；也就是說，在農曆春節前實現本土確診「歸零」。另外，時隔34天，河北石家莊站重新開啟進站通道。

北京 日報報導，截至2月7日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1118例（其中重症病例20例），累計治癒出院病例83952例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例8萬9706例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者97萬1472人，尚在醫學觀察的密切接觸者2萬7636人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者16例（境外輸入15例）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察59例（境外輸入8例）；尚在醫學觀察無症狀感染者639例（境外輸入291例）。

另外，因先前嚴峻疫情為防止擴散而被下令禁止所有乘客進站乘車的河北石家莊火車站，時隔34天後，8日下午7時30分終於重新開啟全部進站通道，恢復辦理旅客進站客運業務。

據中國鐵路北京局集團有限公司石家莊站消息指出，旅客進石家莊站仍須嚴格落實以下疫情防控措施：第一，配合做好進出站量測體溫工作，並主動保持「一米線」安全距離。

第二，自9日起，北京市對河北省進（返）京低風險地區人員政策調整，核酸檢測 陰性證明由3日內調整為7日內，核酸檢測陰性證明的查驗工作由地方疾控部門負責在進站前辦理，車站負責配合工作。

除此之外，石家莊鐵路疾病預防控制中心專門安排人員7日上午已對車站內候車室和出站通道等區域集中進行深度消毒，以保障旅客平安出行。