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熱聊新疆、台獨、天安門 Clubhouse被中國官方封了

中國新聞組／北京9日電
語音社交軟體Clubhouse一度因中國官方尚未禁止而湧入當地用戶，然而官方已在8日晚間7時許祭出封鎖手段，中國用戶需「翻牆」才能使用。（路透）
語音社交軟體Clubhouse一度因中國官方尚未禁止而湧入當地用戶，然而官方已在8日晚間7時許祭出封鎖手段，中國用戶需「翻牆」才能使用。（路透）

BBC報導，語音社交媒體「Clubhouse」原本在中國因無須翻牆就可使用，還能自由討論天安門事件、香港示威、台獨和新疆維吾爾族等敏感議題，過去一周在中國新用戶數量暴增。但中國已在8日晚間7時封鎖該程式，用戶須翻牆才能使用。

英國金融時報報導，一些中國用戶為了獲得Clubhouse「門票」，付了高達77美元從淘寶等電商網站購買加入邀請函。據明報報導，Clubhouse無法在蘋果中國區程式商店下載，用戶要將商店位置設置為國外才能下載及使用。

周末的Clubhouse聊天室也紛紛出現了「西藏跟新疆的朋友，我們想找你們過來聊天」、「兩岸三地大亂聊」等政治話題聊天室。在「兩岸三地大亂聊」中，數千名中國大陸、港澳和台灣聽眾齊聚一堂，輪流發表自己的看法，途中雖然許多人觀點針鋒相對，但很多參與者表示，討論氛圍「友好且理性」。有些聊天甚至持續了十幾個小時。

期間，社群平台上已有不少用戶擔憂中國會封鎖Clubhouse。很快地，中國用戶在8日晚間發現，Clubhouse須透過翻牆軟體才能使用。此前正在淘寶售賣的邀請碼也紛紛下架。

有些中國用戶得知Clubhouse被封鎖後，在微博表示「我才快樂了一天」。不少中國用戶在「Clubhouse被牆了」的聊天室互相提醒，絕不要放棄自己的帳號，擔心無法再看到聊天室內共同討論議題的同伴。中國著名異議人士艾未未也一度出現在該聊天室參與討論。

對於平台被封鎖，中國官媒「環球時報」英文版8日發表文章稱，Clubhouse「不是言論自由的天堂」，並引述中國用戶的說法稱，平台內有關政治討論都是單向的，親中國聲音易被壓制。

香港01則分析，討論敏感議題並非是Clubhouse被中國封鎖的主因，以Clubhouse的語音式半公開互動模式來說，相較於其他社交平台更難監管，「而無法被管控和監督的公共輿論，在今日的內地依舊沒有存在的空間」，無論是討論何種議題。

中國 Clubhouse 香港

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