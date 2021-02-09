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鳳凰金融欠98億人民幣 北京出手整頓

記者汪莉絹、賴錦宏／綜合報導
鳳凰衛視金融平台。（取材自財經天下周刊）
鳳凰衛視金融平台。（取材自財經天下周刊）

香港鳳凰衛視昨突然傳出人事大地震，由上海市社科院黨委書記徐威出任鳳凰衛視董事長，而央視副台長孫玉勝接任鳳凰衛視總經理。據稱此波人事調整與鳳凰金融爆雷案有關，也使這家電視台面臨全面整頓。

上海社科院黨委書記徐威，據稱是中共中央政治局常委王滬寧的人馬，記者出身，長期在上海主管宣傳部門，曾任上海市政府新聞辦主任。孫玉勝也是記者出身，長期在中央電視台工作，據稱其接任鳳凰衛視總經理將整頓廣告等業務。

中國全國政協常委、鳳凰衛視董事局主席劉長樂2014年主導創辦的鳳凰金融平台，其女婿賀鑫擔任法人代表。去年9月突然停止網貸業務，同時停止所有出借用戶的本息回款，7萬出借用戶的98億人民幣（約15億美元）資金不知所蹤，催討無門。7萬出借用戶近期發出懇求書，呼籲劉長樂出面解決。

鳳凰衛視金融平台出借人高喊鳳凰衛視詐騙。（視頻截圖）
鳳凰衛視金融平台出借人高喊鳳凰衛視詐騙。（視頻截圖）

來源：ming xiao

據微信「烏鴉難友家園」公眾號稱，前幾年在北京支持普惠金融和「互聯網+」下，很多人出於對鳳凰衛視的信任，出借給鳳凰金融，由他們貸給需要資金的人，從中獲取不算高的利息。

去年9月30日深夜，鳳凰金融在其App上發聲明，說停止網貸業務是因為「部分產品出現了回款不及時的現象」。11月5日，鳳凰金融又發公告，稱他們將「最大程度保護出借用戶權益」，「正在制定多樣性的退出管道，幫助出借用戶開展退出工作」。

今年1月15日，鳳凰金融推出三個「出借人應急提前退出通道」：一是大病特困應急提前退出通道，但專線電話打不通或無人接；二是應急資金退出通道，讓資金管理公司，對出借用戶未到期或逾期債權進行購買，但這種購買卻要出借人自己設定出價，有人填寫七折也未能成交；三是債權兌付商城，即引入債權商城，讓出借人用債權購買家電、糧油米麵、日用品等。

鳳凰衛視金融平台出借人高喊鳳凰衛視詐騙。（視頻截圖）
鳳凰衛視金融平台出借人高喊鳳凰衛視詐騙。（視頻截圖）

數月來，出借人與平台負責人多次交涉，反覆在微博、黑貓投訴上投訴，甚至圍堵辦公大樓，遲遲未看到還款方案。

一位不願具名的北京金融官員表示，中國清退P2P過程中產生次生災害，不是一兩家平台的問題，是一個行業的問題，整個行業都坍塌。大部分平台根本拿不出解決方案。有的公司，負責人已進監獄，根本沒人管。

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