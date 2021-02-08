姚晨新劇男主角父母遺照 網友：這我爸媽！劇組致歉 開除工作人員

網民指自己父母結婚照被盜用出現在第21集。（取材自上游新聞）

由中國 藝人姚晨、白宇主演的網劇「假日暖洋洋」，輕鬆幽默的愛情戲碼成為2021年開年最火的劇。不過，日前有網友發文稱，劇中出現的男主角父母遺照，竟是自己父母的結婚照。對於這個錯誤，「假日暖洋洋」劇組發布致歉聲明，表示已替換相關內容並開除涉事工作人員。

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上游新聞報導，爭議情節出現在第21集。劇中，在經歷了多重波折後，男女主角感情升溫，男主角侯昊帶著女主角許可依去自己在小漁村的老家。剛進門不久，女主角看到了老屋裡的老式玻璃相框。其中位於最中間位置的一張大照片就是一對新婚夫婦的結婚照。「這戴眼鏡的先生是誰啊？是你爸嗎？」女主角的問題得到肯定回答後，還讚歎了一句「你媽也好看」。姚晨、白宇及劇組都沒想到的是，就是這張結婚照「惹禍」了。

網友「Xxsleepiness-」在微博 中直言：「2021年稱得上『活久見』的『大無語』事件，我爸媽成了白宇飾演的男主侯昊爸媽，不但而且還早逝了…」她除了貼出劇中截圖，也發布了自己爸媽的結婚照作為佐證。確實一眼就能看出，劇中出現的照片就是她爸媽的那張結婚照。

網友Xxsleepiness-貼出的父母結婚照。（取材自上游新聞）

「假日暖洋洋」出品方「啟蒙影業」對此發布了致歉聲明，「由於工作人員的疏忽，導致此事件的發生。」該聲明表示，接下來片方將替換相關正片內容，開除涉事劇組工作人員承諾永不錄用，同時就此事向博主Xxsleepiness-致歉」。隨後「Xxsleepiness-」表示，「劇組只發了官方聲明，並沒有後續私信回應示歉，本人處於等待狀態」。

據律師分析，劇組侵犯了當事人三方面的正當權益。第一是照片拍攝者的著作權；其次是當事人的肖像權；第三是如果照片上的人還在世，而照片用在了已故角色上，就侵犯了當事人的名譽權。