幫女童找玩具熊 上海一主題公園3天翻8噸垃圾…
寒假期間，小女孩王昕依一家前往上海海昌海洋公園遊玩，卻把小熊玩偶搞丟了。海昌海洋公園為了找回玩偶，三天翻了八噸垃圾，終於找回來，之後還拍了一部「小熊『海洋奇遇記』」短視頻。此舉有人覺得超暖，有人卻說「動用這麼多人力物力，值得嗎？」
來源：YouTube
新聞坊報導，王昕依的母親石表示，女兒從一歲開始，每晚都抱著小熊睡覺。小熊丟了的那天，她哭到夜裡12點，甚至睡夢中都還在哭。
石女士隨後聯繫海昌海洋公園度假酒店，當天保潔人員回憶，的確看到過一個小熊玩偶，但當時小熊掉在垃圾桶邊上，於是就被當做垃圾一起收走了。
雖然距離王昕依一家退房只過去了半天，但裝有小熊的垃圾已被運到總垃圾房，這裡面堆放著整個公園三天的各類垃圾，而且已經全部壓縮至密封箱。要找到小小的玩偶，難度可想而知。
不過，保潔人員還是打算試一試。就這樣，酒店客房保潔員李江帶著八個同事，挽起袖子翻垃圾，終於在第三天，王欣依的小熊玩偶被找到了。
據報導，工作人員對小熊做了消毒後，還給了王昕依小朋友寫了一封信，告訴她小熊這幾天的探險經歷。園方還以小熊「張英賢」為主角，拍攝一部「小熊『海洋奇遇記』」短視頻，發布在官方微博上。
海洋公園不僅幫小遊客找回心愛的玩偶，還給她意外的驚喜，不少網友表示讚許，不僅服務到位、而且守護了童心。但也有網友表示不買帳，「為了這麼一個小小的玩偶，有必要這樣嗎？」
海昌海洋公園則回應並沒有浪費公共資源，「我們確實深切地感受到小朋友非常傷心難過，馬上也春節了，我們希望小朋友開開心心地過一個年。」
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