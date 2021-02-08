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李克強視察山西運城 逛市集買了四種年貨

中國新聞組／北京8日電
李克強一行視察山西，逛運城年貨市場。（取材自中國政府網）
李克強一行視察山西，逛運城年貨市場。（取材自中國政府網）

中國國務院總理李克強7日到山西運城視察，一下機就直奔鹽湖區東郭鎮年貨市場，了解當地過年習俗，並買了一些年貨。李克強表示，要保障節日市場供應充足，確保食品質量安全。

影音來源：YouTube

中國政府網報導，李克強到訪東郭鎮年貨市場，許多民眾熱情歡迎。李克強首先到花饃攤，隨後買了兩個「福」字大花饃；一旁的攤主邀請總理嘗嘗糕點，他又買了幾盒糕點。

一位商販手拿兩個蘋果向李克強熱情推薦說，「運城蘋果全國知名，希望送給總理嘗嘗」，李克強掏錢買下這兩個蘋果；聽說運城木版年畫歷史悠久，他又買了兩張「福」字。李克強表示，要保障節日市場供應充足，確保食品質量安全，又祝民眾新年都有好收成。

李克強隨後來到夏縣廟前鎮吳村，走進脫貧戶范起山家中，詢問他家種地和外出打工的收入情況。臨行前，李克強還把自己在集市上買的一份年貨送給了范起山。

下午，李克強又造訪鹽湖區聖惠片區棚戶區居民孟樹平家中，詢問他們生活有什麼不便。孟樹平説，這裡上下水不暢，下雨天雨水會倒灌，冬天沒有暖氣，迫切希望改造。

地方負責同志彙報了他們正在引入市場力量加快改造，李克強予以肯定，叮囑説，要順應群眾期盼抓緊開工，國家對棚戶區和老舊小區改造會繼續予以支持。

李克強拜訪鹽湖區聖惠片區棚戶區居民孟樹平。（取材自中國政府網）
李克強拜訪鹽湖區聖惠片區棚戶區居民孟樹平。（取材自中國政府網）
李克強一行視察山西，逛運城年貨市場。（取材自中國政府網）
李克強一行視察山西，逛運城年貨市場。（取材自中國政府網）

李克強 蘋果 中國

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