我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙少康宣布參選2024台總統大選 推動兩岸和平、藍綠和解

變種病毒株在美傳播快 每10天增加1倍

超狂！山東企業送39員工各1輛寶馬 「僅是部分年終獎」

中國新聞組／北京8日電
山東傑瑞股份公司連續13年送員工寶馬轎車作為年終獎金。（取材自中國基金報）
山東傑瑞股份公司連續13年送員工寶馬轎車作為年終獎金。（取材自中國基金報）

農曆新年將近，各企業開始發放年終，成了員工們最期待的事。山東省德州市一間企業日前舉行了「轎車發放儀式」，耗資約1500萬元（人民幣，以下同），發給40名優秀員工每人一台轎車，有員工表示，「比中了500萬還興奮」。

香港01報導，山東星光糖業集團日前向40名員工送上私家車做為年終獎，40名獲獎的員工裡，有將近三分之一世80後，有員工拿著汽車鑰匙時心情激動，表示「真是太開心了，比中了500萬還要興奮。」

山東星光糖業集團總經理曹建幫表示，這40輛私家車只是年終獎勵的一部分，還有年終獎金跟其他獎品。

此外，另一家山東公司傑瑞股份日前也獎勵39名員工一人一輛寶馬汽車，且該公司已連續13年向優秀員工發放轎車獎勵，總計獎車407輛，總價值近5600萬元。

山東省德州市一間企業向40名員工送上私家車作為年終獎金。（視頻截圖）
山東省德州市一間企業向40名員工送上私家車作為年終獎金。（視頻截圖）
這40名獲獎的員工中，近是三分之一是80後，有員工拿著汽車鑰匙時心情激動。（視頻...
這40名獲獎的員工中，近是三分之一是80後，有員工拿著汽車鑰匙時心情激動。（視頻截圖）
該企業表示這些私家車只是年終獎勵的一部分，還有年終獎金及其他獎品。（視頻截圖）
該企業表示這些私家車只是年終獎勵的一部分，還有年終獎金及其他獎品。（視頻截圖）

據了解，傑瑞股份2008年即設立「金鑰匙獎」，通過獎勵轎車的方式感謝、激勵優秀員工，受獎員工涉及基層管理、一線作業、研發和銷售等各個崗位。除了轎車之外，傑瑞股份還有股權激勵、遊艇體驗、創新獎項、即時激勵、紅黑事件等獎勵措施。

騰訊理財通與中國社科院早前發布了「2020年終獎調研報告」，雖受疫情影響，仍有近七成企業確定還是會發給員工年終獎，但相比去年，年終獎減少者超過半數、持平者40.4%，僅8.7%上漲。在年終獎收入調查中，有72.8%的受訪者預計自已的年終獎不會超過萬元門檻。

傑瑞股份公司發車儀式現場。（取材自中國基金報）
傑瑞股份公司發車儀式現場。（取材自中國基金報）

汽車 人民幣 德州

上一則

歐美出現「抵制冬奧會」聲音 環時：不會得逞

下一則

開會突傳槍響… 廣東1派出所所長 槍擊副局長後自轟

延伸閱讀

黃曉明不油了！甩肉15公斤 重回顏值巔峰

黃曉明不油了！甩肉15公斤 重回顏值巔峰
中國豬瘟頻發作 農戶憂：賣幼豬早換錢

中國豬瘟頻發作 農戶憂：賣幼豬早換錢
被控姦殺女學生 他坐冤獄14年…換來國賠332萬

被控姦殺女學生 他坐冤獄14年…換來國賠332萬
山東金礦爆炸遇難礦工妻：「你5歲喪母 如今你娃也才5歲」

山東金礦爆炸遇難礦工妻：「你5歲喪母 如今你娃也才5歲」

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功
舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來
緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷
拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭

拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭
浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？

浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？