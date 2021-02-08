超狂！山東企業送39員工各1輛寶馬 「僅是部分年終獎」

山東傑瑞股份公司連續13年送員工寶馬轎車作為年終獎金。（取材自中國基金報）

農曆新年將近，各企業開始發放年終，成了員工們最期待的事。山東省德州 市一間企業日前舉行了「轎車發放儀式」，耗資約1500萬元（人民幣 ，以下同），發給40名優秀員工每人一台轎車，有員工表示，「比中了500萬還興奮」。

香港01報導，山東星光糖業集團日前向40名員工送上私家車做為年終獎，40名獲獎的員工裡，有將近三分之一世80後，有員工拿著汽車 鑰匙時心情激動，表示「真是太開心了，比中了500萬還要興奮。」

山東星光糖業集團總經理曹建幫表示，這40輛私家車只是年終獎勵的一部分，還有年終獎金跟其他獎品。

此外，另一家山東公司傑瑞股份日前也獎勵39名員工一人一輛寶馬汽車，且該公司已連續13年向優秀員工發放轎車獎勵，總計獎車407輛，總價值近5600萬元。

山東省德州市一間企業向40名員工送上私家車作為年終獎金。（視頻截圖） 這40名獲獎的員工中，近是三分之一是80後，有員工拿著汽車鑰匙時心情激動。（視頻截圖） 該企業表示這些私家車只是年終獎勵的一部分，還有年終獎金及其他獎品。（視頻截圖）

據了解，傑瑞股份2008年即設立「金鑰匙獎」，通過獎勵轎車的方式感謝、激勵優秀員工，受獎員工涉及基層管理、一線作業、研發和銷售等各個崗位。除了轎車之外，傑瑞股份還有股權激勵、遊艇體驗、創新獎項、即時激勵、紅黑事件等獎勵措施。

騰訊理財通與中國社科院早前發布了「2020年終獎調研報告」，雖受疫情影響，仍有近七成企業確定還是會發給員工年終獎，但相比去年，年終獎減少者超過半數、持平者40.4%，僅8.7%上漲。在年終獎收入調查中，有72.8%的受訪者預計自已的年終獎不會超過萬元門檻。