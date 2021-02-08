每股1.86人民幣 華為掏400億 股票分紅10萬員工

華為宣布分紅，確定2020年分紅每股1.86元，媒體形容這是華為創辦人任正非豪爽發紅包。（取材自華為「心聲社區」網站）

華為 輪值董事長胡厚崑日前在公司內部宣布，華為2020年持續實施股票分紅，預計每股人民幣 1.86元（約0.28美元）。根據2018年華為總股數高達222億股，這兩年總股數應該只增不減，華為起碼分紅了人民幣400多億（約62億美元），值得注意的是，與A股上市公司對比來看，在分紅力度上，華為分紅總額可躋身A股前六名。

中國基金報報導，一名華為中層持股員工表示，公司在遭到美國制裁後，原以為今年分紅會在每股人民幣1.5元以下，沒有想到最終定價達人民幣1.86元，還是感到滿意。

根據華為2019年財報業績顯示，公司透過工會實行員工持股計畫，員工持股計畫參與人數為10萬4572人，參與人均為公司員工。員工持股計畫將公司的長遠發展和員工的個人貢獻及發展有機地結合在一起，形成了長遠的共同奮鬥、分享機制。

2019年，華為全年營收人民幣8588億元，年增19.1%；淨利潤人民幣627億元，年增5.6%。

財報顯示，華為是100%由員工持有的民營企業，股東為華為工會和任正非 。

根據華為的全員持股制度，華為總裁任正非所持有的股份已經下降至1%左右，但由於大部分普通員工所持有的股份屬於虛擬股份，不具備投票權，所以絕大部分的投票權，仍然掌握在華為的核心管理團隊手中。

同時，公司還為任正非保留「一票否決權」，這讓任正非僅持有1%左右股份的情況下，仍然能夠控制華為。

不過任正非強調實際上沒有具體操作層面的權力，他曾接受外媒採訪時表示，自己未使用過否決權。

當然華為的股份並不是誰都可以買得到，就連華為自己的員工也不一定能買到，只有業績表現突出的員工才有配股的資格。

華為公司在1990年提出了內部融資、員工持股的概念，當時參股價格是10元，稅後利潤的15%用於股權分紅。

2018年以來，華為的股價維持在人民幣7.85元，2018、2019年每股份紅人民幣1.05、2.11元，2020年每股份紅依然有人民幣1.86元，相比2019年有所下滑，但依然大幅高於2018年。