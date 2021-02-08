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聊天程式Clubhouse中國暴紅 邀請碼炒至100美元

中國新聞組／北京8日電
一款名為「Clubhouse」的美國音頻社交軟體APP，最近在中國突然暴紅。（Getty Images）
一款名為「Clubhouse」的美國音頻社交軟體APP，最近在中國突然暴紅。（Getty Images）

一款名為「Clubhouse」的美國音頻社交軟體APP，最近在中國突然暴紅。新用戶註冊需現有用戶的邀請碼，給軟體用戶帶來一種特殊感。目前，「Clubhouse」的邀請碼在eBay上已升至近100美元，在淘寶網上也賣到人民幣50元至400元，簡直是「一碼難求」

中央社報導，Clubhouse去年初便推出，最近因電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）和網路券商羅賓漢（Robinhood）執行長泰內夫（Vlad Tenev）突然在平台上對話，頓時使用者暴增。

Clubhouse的討論區只有透過現有會員邀請才能加入，在Clubhouse數個中文「俱樂部」裡，有數以千計用戶收聽內容廣泛的語音討論。

據報導，Clubhouse目前還未面臨中國言論封殺，但目前全球只供搭載蘋果（Apple Inc.）iOS應用程式的裝置使用，也未在中國的蘋果應用程式商店上架，兩大障礙影響這款應用程式在中國普及。當地網友僅可透過變更應用程式商店地點來下載使用。

在Clubhouse有個聚焦香港政治的討論區，有運動人士、記者和藝術家討論美國前總統川普和香港「川粉」議題。另個截至昨天仍大受歡迎的中文討論區，則出現大陸、台灣和香港三地網友對區域政治緊張情勢升溫議題的罕見公開交流。

連在官方准許的中國社群網站微博，Clubhouse現象也成為昨天熱門話題。有位網友寫道：「我不知道這樣的（言論自由）環境會持續多久，但我會永遠記住網路歷史的這一刻。」這則貼文收到6萬5000多個讚。

不過，有專家認為，一旦出現危險的特定事件，中國就有可能封殺社交平台Clubhouse。

Clubhouse 中國 香港

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