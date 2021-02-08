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教改風波無阻計畫 內蒙將擴大漢語教學

記者羅印冲／北京8日電

去年的教改風波，無阻內蒙古繼續推動民族學校使用中國「國家統編教材」的計畫，內蒙古自治區政府宣布今年秋季起，全區民族語言授課學校的部分班級，將有三科目使用漢語教學。

據內蒙古日報報導，內蒙古自治區政府辦公廳近日印發「全區民族語言授課學校推行使用三科統編教材全面加強國家通用語言文字教育教學工作實施方案」。

內蒙古教育廳督導室主任楊冬梅稱，方案要求，今年秋季學期起，全區民族語言授課學校小學一、二年級全部使用中國國家統編「道德與法治」、「語文」教材，並使用中國國家通用語言文字（漢語）教學。

楊冬梅表示，初中一、二年級也全部使用中國國家統編「道德與法治」、「語文」、「歷史」教材，同樣以漢語教學。

去年秋季學期起，內蒙古全區民族語言授課學校的小學一年級和初中一年級，已開始使用「語文」統編教材。今年將進一步擴展至小學二年級及初中二年級，並新增「道德與法治」和「歷史」教材。

內蒙自治區要求各級政府把推行使用三科統編教材作為「重大政治任務」，確保師資保障、教師培訓、教材保障、課程教學等各項工作在今秋開學前準備到位。

內蒙古去年在民族學校推行使用中國國家統編「語文」教材，引起爭議，觸發罷課等示威行動。內蒙自治區黨政高層多次開會檢討。去年11月，自治區教育廳廳長侯元、政府秘書長包振玉雙雙被免職，疑因事件遭問責下台。

中國 教育 罷課

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