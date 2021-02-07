中國有條件批准 第二支疫苗上市

新冠疫苗「克爾來福」有條件批准上市。（中新社資料照片）

中國 國家藥監局6日發布消息稱，已於5日批准北京 科興中維生物技術有限公司的新冠病毒滅活疫苗 「克爾來福」有條件上市。這是繼國藥集團中國生物新冠滅活疫苗去年底獲批上市後，第二支獲中國官方批准上市的疫苗。

中國國家藥監局稱，根據相關規定和特別審批程序，進行應急審評審批，有條件批准上市申請。同時要求該疫苗上市許可持有人繼續開展相關研究工作，完成相關條件的要求。

科興中維從去年9月即開始陸續向中國藥監局提交有關疫苗保護力相關的資料，前後超過40次。本月3日，科興中維的「克爾來福」疫苗上市申請獲受理，5日獲得有條件的上市批准。

據科興中維網站資料，「克爾來福」是用新型冠狀病毒（CZ02株）接種非洲綠猴腎細胞，經培養、收獲病毒液、滅活病毒、濃縮、純化和氫氧化鋁吸附製成，不含防腐劑。該疫苗適用於18歲及以上人群的預防接種，用於預防新冠病毒感染所致的疾病。該疫苗的基礎免疫程序為二劑次，間隔14至28天；每一次人用劑量為0.5毫升。

科興董事長尹衛東稱，這是抗疫巨大進展。科興將繼續推進「克爾來福」第三期臨床研究和有條件上市後的臨床研究，以及在相關國家和地區的註冊和應用。