中國豬瘟頻發作 農戶憂：賣幼豬早換錢

中國 是全球最大的生豬生產和消費國。肆虐多年的非洲豬瘟尚未停息，有報導稱，今年冬季中國各地又發生其他豬疫病，豬肉產量堪憂，幼豬早早就被送去了屠宰場。

路透援引業內人士和分析師報導，今年冬季中國養豬業疫情 增多，影響到產業復甦。報導引述中國官方統計數據稱，2020年中國生豬存欄量上升了31%。但一家養豬場物資供應企業的經理透露，東北和北方各省冬季的豬瘟更加頻繁，同時豬流行性腹瀉（PED）爆發率高於往年。

官媒對養豬業的疫情少有報導，但業內人士和分析師注意到，生豬傳染病的爆發有所增加。作為全球最大豬肉消費國，北京當局要面對保障豬肉供應、平抑價格的壓力。但一段時間來豬肉價格居高不下，導致通貨膨脹以及進口量創新高。

而可能因使用未經批准的疫苗 而出現的豬瘟新病毒株，也導致了更難以發現的慢性疾病。山東永益諮詢公司上周在一份簡報中指出，這種所謂的「疫苗病毒」以及過去一年生豬存欄量增加，對非洲豬瘟的傳播起到推波助瀾的作用。

該報告稱，去年疫情基本集中在北方，而今年疫苗病毒的危害在南方也相當普遍，影響到今年1月全國豬肉產量。

今年1月，中國官方不同尋常地報導了廣東省發現的豬瘟疫情。這是去年6月以來被確認的首例爆發。

然而不斷上升的豬仔價格顯示，緊缺仍然存在，這將反映在今年稍後的豬肉產量上。

山東一家養豬場的代理商說：「為什麼需求量這麼高？因為害怕豬瘟，很多沒長足分量的幼豬早早被送去了屠宰場。」他說，眼下農戶都急於賣掉養殖場裡的豬。

永益諮詢公布的數據顯示，今年1月最後一周被送進屠宰場的生豬中，17%的豬重量低於90公斤，而不是慣常的120到140公斤。