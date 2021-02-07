中國煤價突然瘋長 「有錢也買不到」

去年中國煤炭進口量連降七個月。圖為運煤船。(視頻截圖)

中國 煤價突然瘋長，山西一位煤炭貿易商1月中下旬說，5500k的低硫煤每噸價格接近1000元人民幣 (約155美元)，幾乎達到歷史最高點。」這輪煤價上漲始於去年10月，現在是「有錢也買不到煤」。

作為世界第一大煤炭生產國，同時也是世界第一大煤炭進口國的中國，為何突然缺煤了？中國新聞周刊報導，去年中國煤炭進口量連降七個月，並非是導致冬季供應緊張的主要原因，種種因素疊加，庫存不足導致「缺煤」，從而推高了煤價。

為了保護國內產能，中國近年來對進口煤炭實行配額制。此前外界亦有猜測，去年下半年進口量減少，特別是10月對煤炭進口的限制導致年末動力煤供應緊張，價格上漲。

另外，煤炭行業資深分析師 認為，去年內蒙古倒查20年涉煤腐敗，導致內蒙古去年煤炭減產估達1億噸，這對於國內煤炭供應的影響較大。

「另外，下半年產地出現一些安全事故，一般事故發生後安全檢查都會比較嚴格，雪上加霜。」前述煤炭行業資深分析師表示，這直接導致電廠的庫存一直偏低。

種種因素疊加，導致「庫存沒有在該壘起來的時候壘起來」，庫存不足導致「缺煤」，從而推高了煤價。

「2021年1月供應缺口肯定還會存在，但2月春節期間日耗肯定會下降，而且極端天氣已經過去，目前市場已經有回落的勢頭，一旦需求回落價格下降也會很快。」一位煤企人士表示，需求回落會使這一輪煤價上漲迅速得到平抑。