走訪武漢 世衛專家：想去的地方都去了 開放透明超預期

世衛 組織（WHO）專家連日來走訪武漢 金銀潭醫院等地，在訪問了武漢病毒研究所之後，多位成員都予以正面評價，專家預計在10日離開前會發表初步調查成果，他們也明白指出，弄清新冠病毒起源可能需要數年。

據觀察者網報導，世衛專家組成員達薩克接受美聯社採訪時，再度高度評價中方表現，稱讚中方人員與世衛團隊展開廣泛坦誠的交流，達薩克指「想去的地方都去了，想見的人都見了」，開放透明超乎預期。

達薩克指，目前無法透露太多，小組成員正跟進不同問題，他個人對北京當局在疫情 暴發初期果斷採取措施，對擁有1100多萬人口的武漢實施「封城」表示讚賞，指這一舉措對之後有效控制疫情起到了至關重要的作用。

報導另轉述美聯社的報導，除了武漢病毒研究所，武漢當地的醫院和海鮮市場也對世衛專家組完全開放。專家們見到了2019年年底和2020年年初最先確診新冠肺炎的一批患者，還和治療患者的醫生們交流了一番。而在華南海鮮市場，專家們則和供應商以及市場經理見了面。

另據路透報導，世衛專家組的另一名成員、澳洲傳染病學專家德懷爾也同樣表示，尋找新冠病毒源頭的複雜性讓他感到驚訝，未來可能還需要多年的研究。大家都知道疫情是如何在武漢華南市場爆發，但「如果認為會找到零號病人，那就太天真了」。

世衛專家1月29日展開為期約兩周的實地工作，行程依中國官方安排進行追蹤研究。過去數日，已去過武漢病毒研究所、爆發疫情的華南海鮮批發市場，和收治患者的武漢金銀潭醫院等等。達薩克認為，外界的猜測是將議題政治化到全球規模。