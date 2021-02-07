醫師李文亮染疫逝世周年 網友悼念 家屬仍遭噤聲

李文亮感染新冠肺炎病逝後，有民眾在武漢市中心醫院附近一處臨時處所放置李文亮的遺照悼念他。（歐新社資料照片）

6日是中國 官方宣布武漢中心眼科醫院醫師李文亮逝世一周年，疫情 仍未結束。一年期間，中央掌握抗疫的敘事權，李文亮從「吹哨者」被追思成為「烈士」後，很少被官方提起，但是他的微博 仍是「中國哭牆」，成為許多民眾的精神寄託，數以萬計網友紛紛到他的微博留言表達懷念與不捨。

本報系聯合報報導，李文亮在前年底示警武漢出現疫情，但未被重視反被以「傳播謠言」，傳喚至派出所訓誡，簽下認錯的訓誡書。他在隨後看診過程中不慎感染，去年2月6日網上傳出李文亮因新冠肺炎離世，年僅34歲。官方則在隔天證實這項消息，震撼社會，引起輿論沸騰。

李文亮在世時曾說：「一個健康的社會不應該只有一種聲音」，引起民眾諸多共鳴。

去年2月1日，李文亮在微博宣布：「今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了。」文末附上一個哈哈的圖案自嘲。這是他生前發表的最後一篇微博文章，下方的評論早已突破百萬則，無法顯示真實數字。

李文亮的微博從6日開始，大批網友湧入留言、哀悼與懷念，並祝他新年快樂，在天國一切安好。「一年過去了，疫情仍然沒有結束，永遠記得您，偉大的平凡人」、「快春節了，要過年了，怎麼覺得來你這裡鼻子一酸…突然想你了…」、「看到每天有這麼多人來看你，就明白，人們心底的哨聲依然嘹亮！」

對疫情源頭從何而來，世衛組織的專家組正在武漢展開溯源研究。不過，中方嚴禁媒體跟隨採訪正在中國的世衛專家組，而被外界認為不夠透明。

據BBC中文網報導，官方雖追封為「烈士」，但李文亮的父母、妻子與兩個孩子迄今仍遭「維穩」，禁止對外發聲。李文亮忌日前夕，BBC記者致電其父李樹穎。李樹穎表示，他和家人目前都好，之後便匆匆掛斷電話。而李文亮的妻子付雪潔也表示，「不方便接受採訪」。

經濟參考報首席記者李微敖6日在微信公眾號「資淺記者」發表紀念李文亮去世一周年的文章，感性敘述一年前的夜晚，他們在武漢中心醫院實地採訪李文亮經搶救無效離世的過程。

文末寫道：「但這個悲劇，也不全是無意義的。因為，他的去世讓相當多數的中國人，包括其他國家的一些人們，對新冠病毒的危害，更加警醒；他的去世，也讓官家、有權者們，看到了『人心向背』，感受到了『民意難違』。」

李微敖強調，李文亮留下的那句話：「一個健康的社會不應該只有一種聲音」，這就是從事「真正的新聞」工作的意義所在。

「一個健康的社會不應該只有一種聲音」，今天也在中國網路熱傳，對當局與體制再度發出呼喊。