醫師李文亮染疫逝世周年 網友悼念 家屬仍遭噤聲
6日是中國官方宣布武漢中心眼科醫院醫師李文亮逝世一周年，疫情仍未結束。一年期間，中央掌握抗疫的敘事權，李文亮從「吹哨者」被追思成為「烈士」後，很少被官方提起，但是他的微博仍是「中國哭牆」，成為許多民眾的精神寄託，數以萬計網友紛紛到他的微博留言表達懷念與不捨。
本報系聯合報報導，李文亮在前年底示警武漢出現疫情，但未被重視反被以「傳播謠言」，傳喚至派出所訓誡，簽下認錯的訓誡書。他在隨後看診過程中不慎感染，去年2月6日網上傳出李文亮因新冠肺炎離世，年僅34歲。官方則在隔天證實這項消息，震撼社會，引起輿論沸騰。
李文亮在世時曾說：「一個健康的社會不應該只有一種聲音」，引起民眾諸多共鳴。
去年2月1日，李文亮在微博宣布：「今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了。」文末附上一個哈哈的圖案自嘲。這是他生前發表的最後一篇微博文章，下方的評論早已突破百萬則，無法顯示真實數字。
李文亮的微博從6日開始，大批網友湧入留言、哀悼與懷念，並祝他新年快樂，在天國一切安好。「一年過去了，疫情仍然沒有結束，永遠記得您，偉大的平凡人」、「快春節了，要過年了，怎麼覺得來你這裡鼻子一酸…突然想你了…」、「看到每天有這麼多人來看你，就明白，人們心底的哨聲依然嘹亮！」
對疫情源頭從何而來，世衛組織的專家組正在武漢展開溯源研究。不過，中方嚴禁媒體跟隨採訪正在中國的世衛專家組，而被外界認為不夠透明。
據BBC中文網報導，官方雖追封為「烈士」，但李文亮的父母、妻子與兩個孩子迄今仍遭「維穩」，禁止對外發聲。李文亮忌日前夕，BBC記者致電其父李樹穎。李樹穎表示，他和家人目前都好，之後便匆匆掛斷電話。而李文亮的妻子付雪潔也表示，「不方便接受採訪」。
經濟參考報首席記者李微敖6日在微信公眾號「資淺記者」發表紀念李文亮去世一周年的文章，感性敘述一年前的夜晚，他們在武漢中心醫院實地採訪李文亮經搶救無效離世的過程。
文末寫道：「但這個悲劇，也不全是無意義的。因為，他的去世讓相當多數的中國人，包括其他國家的一些人們，對新冠病毒的危害，更加警醒；他的去世，也讓官家、有權者們，看到了『人心向背』，感受到了『民意難違』。」
李微敖強調，李文亮留下的那句話：「一個健康的社會不應該只有一種聲音」，這就是從事「真正的新聞」工作的意義所在。
「一個健康的社會不應該只有一種聲音」，今天也在中國網路熱傳，對當局與體制再度發出呼喊。
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