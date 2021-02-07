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主人匆忙隔離去獨留寵物 上海暖心警自費買糧餵貓

記者林宸誼╱綜合報導
不忍心看到貓滯留在屋子裡挨餓，上海暖心員警自己採購貓糧，用筷子從門縫底下塞貓糧進去。（截圖自《上海時刻》）
不忍心看到貓滯留在屋子裡挨餓，上海暖心員警自己採購貓糧，用筷子從門縫底下塞貓糧進去。（截圖自《上海時刻》）

「開飯了，咪咪，吃飽飽，多吃點，你的主人馬上就要回來了」，上海昭通路居民區於上月21日，被列為新冠疫情中風險地區，許多主人可以帶上自家養的狗前往旅館集中隔離，但也有匆忙離開的主人，沒帶走自家養的貓和小鳥，暖心員警擔心寵物挨餓，自掏腰包買糧餵貓餵鳥。

新民晚報視頻平台《上海時刻》報導，穿著防護服的黃浦公安分局外灘派出所民警程益東，2日上午沿著廣東路昭通路一帶巡邏，順路去拜訪幾位意外滯留居民區的幾隻寵物貓和一群信鴿。

原來昭通路居民區於上個月20日，有人檢測出是新冠本土確診案例，隔天該小屈就被列為中風險地區，當地居民在區政府政府安排下，陸續前往旅館集中隔離，但有匆忙的主人將飼養的寵物留在家中。在疾控人員完成區域消毒工作後，當地民警臨時兼職當起飼養員，代為照顧滯留居民區的寵物們。

（取自《上海時刻》）

程益東表示，當時發現這些貓病懨懨的，但精神狀況不錯，往屋子裡看，寵物碗都已空，擔心貓兒挨餓缺水，所以就自己採購貓糧，用筷子從門縫底下塞進去，然後把礦泉水從玻璃縫隙上面往裡面倒，流到縫裡讓貓能喝到水。

「貓看到我們好像很激動的」。程益東指出，也有個別鴿子被發現關在籠子裡，所以他也和社區民警餵牠玉米。

不僅是寵物貓，這名暖心員警也注意到小區裡的流浪貓，只要每次經過就會查看貓糧和飲水是否充足，還特地用紙箱做了一個簡易的窩，外面還罩著一層塑膠布，讓流浪貓可以在裡面抵擋冬天的寒風。

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