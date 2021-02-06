中國男人2000多年前就愛美白 用的是牛脂

考古研究人員發現，中國男性貴族2000多年前的美白用品。（中新社）

中國 男人2000多年前很重視「美白」了。據中新社報導，考古人員近期對陝西一處春秋時期男性貴族墓出土的微型銅罐內殘留物進行綜合分析，發現該殘留物是由牛脂作為基質混合一水碳酸鈣顆粒，證實為美白化妝品。

報導稱，這既是中國迄今最早的男性化妝品，也是中國已知最早的面脂，更將中國先民製作美容面脂的歷史提前1000多年。

中新社指出，位於陝西省渭南市澄城縣劉家窪的春秋芮國遺址一座男性貴族墓，2017年發掘出土一件微型銅罐，罐內保留的6公克左右殘留物遺存頗受矚目。

芮國是春秋時期一個諸侯國，始於公元前11世紀，根據史記記載，於公元前640年為秦穆公所滅。

中國科學院大學（國科大）人文學院考古學與人類學系近期與陝西省考古研究院等合作，於近日在國際專業期刊《科技考古》線上發表這項最新研究成果。

論文第一作者、國科大博士韓賓接受中新社專訪時說，該殘留物包含有機成分和無機成分。分析結果顯示，無機成分主要為一水碳酸鈣，來源於淡水環境；有機成分為動物油脂，經進一步研究推測為牛脂。

研究結果顯示，微型銅罐內的殘留物以牛脂作為基質，混合了一水碳酸鈣顆粒，為美白化妝品。

韓賓稱，劉家窪遺址出土化妝品製作所用的一水碳酸鈣應為先秦原始道家或方士在洞穴中採集鐘乳石時所得，這也成為中國先秦洞穴礦物用於化妝品的最早證據。而洞穴礦物資源的利用，則可能與道家「洞天福地」的洞穴崇拜以及洞穴礦物資源的利用相關。

動物脂肪作為基質生產藥膏、化妝品等在《韓非子》、《詩經》、《山海經》等先秦文獻中雖有記載，但描述簡單，此前也沒有考古實物驗證。中國所知首次紀錄面脂製作方法的古文獻，是南北朝時期的《齊民要術》。

韓賓說，此次研究發現，顯示中國東周先民就已製作並使用以油脂為基質的美容面脂，比《齊民要術》記載要早1000多年。

過去在陝西、山西、河南、山東等地春秋時期貴族墓葬內，也曾出土若干類似的微型青銅容器，專家就已推測應為化妝品容器。

中新社指出，最新研究顯示，早在春秋早期中國就已存在男性化妝的社會風尚，男性使用美白化妝品除了美容作用外，也和當時大變革的社會環境相關聯。