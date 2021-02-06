平均74歲！清華資深校友齊唱「少年」 全網感動

央視網絡春晚昨天釋出了一段平均年齡74歲的合唱團表演視頻，他們都是清華大學的校友，一起合唱了歌曲「少年」。這群長著不輸年輕人的舞台活力，讓許多網民看了直呼感動，「只要心中有夢、眼裡有光，我們就永遠年少！」

中國 新聞社報導，表演團體是清華大學上海校友會藝術團，他們在舞台上挽起袖子唱起「少年」，其中歌詞唱到：「我還是從前那個少年，沒有一絲絲改變……」還搭配團員們年輕時的照片。

清華大學上海校友會藝術團在央視春晚表演。（央視畫面截圖）

報導介紹，藝術團中年紀最大的成員是90歲的程不時，他除了是藝術團的首席提琴手、合唱團各個聲部和器樂樂譜編纂者，還是中國第一架噴氣式飛機「殲教-1」的設計者、中國設計的第一架大型噴氣式客機「運-10」的總體設計及副總設計師，同時也是國產大飛機C919的專家組成員。

這個合唱團中，年紀最大的，是90歲的程不時老先生。（取材自央視新聞）

馬蘭基地的「將軍夫婦」張利興、朱鳳蓉也引人注意。他們從清華畢業後，選擇前往「新疆馬蘭核試驗基地」工作，參與了中國第一枚氫彈、第一次地下核爆炸等歷次核試驗。現在的他們從研發第一線退下，改在科研一線培養學生。

馬蘭基地的「將軍夫婦」張利興、朱鳳蓉。（取材自央視新聞）

藝術團的團長則是劉西拉，他的妻子陳陳也是清華校友。當年兩人從研究所畢業後，被分配到相距71公里的不同單位服務。劉西拉說，他每周唯一的休息日都會去探望妻子，儘管一家人聚少離多，卻從無怨言，「要到祖國最需要的地方去」。

劉西拉是藝術團的團長。（取材自央視新聞）

來源：一件小事

報導指，劉西拉說道為何會聚在一起唱歌？「因為我們心裡有一種愛，愛我們的祖國，愛我們的人民，因為愛，我們奉獻自己寶貴的一生，因為奉獻，我們得到了很多快樂！」

許多網民看了表演也被團員的精神所感動，紛紛留言：「謝謝老一輩們的付出！」、「願永遠年輕，永遠熱淚盈眶！」、「只要心中有夢、眼裡有光，我們就永遠年少！」