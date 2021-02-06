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聽說孩子不回家過年 爸媽急了…「老家寄來1隻羊」

中國新聞組／北京6日電
有網民分享，家裡人「聽說我不回家過年，我哥反手寄來一隻羊」。（取材自微博）
有網民分享，家裡人「聽說我不回家過年，我哥反手寄來一隻羊」。（取材自微博）

回不回老家過年?這個懸念在臨近春節已經明朗化了。防疫為大，在當局政策宣示及企業紛祭出鼓勵措施之下，在工作地「就地過年」成了許多遊子的選擇。於是，#聽說我過年不回家爸媽寄來的年貨#的相關話題衝上熱搜。

微博上全都曬起了父母寄來的年貨，其中，最誇張的是，「聽說我不回家過年，我哥反手寄來一隻羊」。來自內蒙古的哥哥，用一隻羊滿足N個願望，但就是運費高達243元。

綜合中國青年報、南方都市報、微博評論等報導，當不少人選擇「過年不回家」時，父母知道時哪能不著急呀；一位79歲老人得知孩子因工作原因無法回家過年後，帶了些土特產獨自從河南坐火車到西安，就是要陪兒子兒媳以及2個孫子一起過年。

相對上述能「團圓」的個案，那些無法與孩子一起過年的父母，早早就把孩子的年貨安排上了。離過年還有一周，很多父母寄來的快遞刷屏了！削好了皮的山藥、分裝好每頓份量的雞肉、煲湯用的草藥、親手包的餃子、老爹做的香腸……冰箱裡塞滿了父母的心意，很多網友看到微博曬圖都淚目了。

網民「Lulu在努力124」說，爸媽寄來三隻雞、十斤牛肉牛排骨、半隻羊，還有紅薯...
網民「Lulu在努力124」說，爸媽寄來三隻雞、十斤牛肉牛排骨、半隻羊，還有紅薯粉、紅薯、手工饅頭，共六、七十斤。（取材自微博）

有網民分享家裡人寄來的年貨，是兩隻全雞。（取材自微博）
有網民分享家裡人寄來的年貨，是兩隻全雞。（取材自微博）

網民「單單當當」分享家裡寄來的年貨有臘肉、臘鴨、八寶飯、扣肉，還有他最愛的酸豆角...
網民「單單當當」分享家裡寄來的年貨有臘肉、臘鴨、八寶飯、扣肉，還有他最愛的酸豆角。（取材自微博）

有一位哈爾濱的老母親寄來了17斤餃子，相對於「一隻羊」或許不算太「重量級」，但重點來了，這是17斤各種餡的餃子呀，是「包」進了父母滿滿的愛呀。

網民「木子李_dan」說，媽媽從黑龍江寄給他17斤的餃子。（取材自微博）
網民「木子李_dan」說，媽媽從黑龍江寄給他17斤的餃子。（取材自微博）

網民「木子李_dan 」說，黑龍江鶴崗老家的媽媽親手包了17斤各種餡的餃子。（取...
網民「木子李_dan 」說，黑龍江鶴崗老家的媽媽親手包了17斤各種餡的餃子。（取材自微博）

網民「木子李_dan 」說，黑龍江老家的媽媽親手包了17斤各種餡的餃子，還有分裝...
網民「木子李_dan 」說，黑龍江老家的媽媽親手包了17斤各種餡的餃子，還有分裝好的肉品。（取材自微博）

網友們紛紛表示，吃到了家鄉的事物，過年才真正有了年味；沒收到來自家鄉年貨的網友，看著這些「別人家的爸媽」，狠狠羨慕了一把。另有網友說：今年的異地過年，是為了以後每年更好的團聚；爸媽寄來的，表面上是年貨，其實是滿滿的愛。

來源：BilingualVideo双语视频

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