我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2680萬例 加州逼近340萬

奧克蘭華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等懸賞緝嫌

中國頒布藝人禁令！若「傷害民族感情」恐永久封殺

記者林則宏／綜合報導
中國明確演藝人員從業規範，違者最重將遭永久封殺。圖為眾多歌手與演員參加春節聯歡晚會演出。（中新社）
中國明確演藝人員從業規範，違者最重將遭永久封殺。圖為眾多歌手與演員參加春節聯歡晚會演出。（中新社）

中國政府加強藝人的言行規範，中國演出行業協會昨天發布新制定的「演出行業演藝人員從業自律管理辦法」，明確列出演藝人員不得出現的15類行為，包括：危害國家統一、宣揚迷信、酒駕、假唱、以虛假宣傳誤導消費者等等，違者最重將被永久封殺。

據新華社報導，該管理辦法是中國首次明確規定演藝人員應自覺遵守的從業規範，涵蓋遵守社會公德、堅守契約精神、尊重合作團隊與合作對象等十項義務性、責任性條款，以及15項禁止性條款。辦法指的演藝人員包括中國境內從事音樂、舞蹈、曲藝、雜技以及其他形式的現場文藝演出活動的表演者。

15項不得出現的行為涉及政治面的有：危害國家統一、主權和領土完整，危害國家安全；煽動民族仇恨、民族歧視，侵害民族風俗習慣，傷害民族感情，破壞民族團結；違反中國的宗教政策，宣揚邪教。

涉及個人行為和社會公德的有：組織、參與、宣揚涉及淫穢、色情、賭博、毒品、暴力、恐怖或者黑惡勢力等非法活動；因酒駕、肇事逃逸、惡意滋事等擾亂公共秩序；營業性演出中以假唱、假演奏，或者以違背倫理道德、公序良俗方式演出；表演方式恐怖、殘忍等等。

其他方面包括：惡意違反或不履行合同，或擅自變更已經審核批准的演出內容；發表違法、違背社會公序良俗、歪曲歷史事實、侮辱、誹謗英雄烈士等不當言論，或發布不實信息，影響社會穩定；違反廣告代言相關法律法規，虛假宣傳；利用職業之便謀取不正當利益；其他違背倫理道德或者社會公序良俗造成嚴重不良社會影響的情形。

此外，中國演出行業協會將成立道德建設委員會作為專門機構，管理演藝人員道德建設和從業自律等工作，將行業自律細化到具體操作層面。

根據管理辦法，演藝人員違反從業規範情節輕重及危害程度，協會將監督引導會員單位在行業範圍內分別進行一年、三年、五年和永久等不同程度的行業聯合抵制（即封殺演出），並協同其他行業組織，跨行業聯合懲戒。

受抵制的藝人若要繼續從事演出活動，須在聯合抵制屆滿前三個月，向道德建設委員會提出申請，由該會決定是否同意復出。

中國 歧視 毒品

上一則

中國新冠核酸混檢降價 驗1次不到3美元

下一則

無視澳洲喊對話 中發布第1號留學預警：謹慎赴澳

延伸閱讀

中國新禁令 藝人有「危害國家統一」等15行為 永久封殺

中國新禁令 藝人有「危害國家統一」等15行為 永久封殺
中國明定藝人不得危害國家統ㄧ、假唱 否則封殺

中國明定藝人不得危害國家統ㄧ、假唱 否則封殺
賓州擬漲富人稅 影響1/3居民 共和黨議員揚言封殺

賓州擬漲富人稅 影響1/3居民 共和黨議員揚言封殺
范冰冰被封殺也沒在怕 居家照漏餡藏千萬名畫

范冰冰被封殺也沒在怕 居家照漏餡藏千萬名畫

熱門新聞

李子柒在網絡上傳古風美食教學片而爆紅。（影片截圖）

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

2021-02-02 19:53
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

2021-01-31 16:00
劉男狂刺30刀致人於死，被判死緩，剝奪政治權利終身。圖為東莞中級人民法院。（本報資料照片）

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

2021-02-02 12:00
示意圖，圖文無關。(取材自揚子晚報／視覺中國)

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

2021-02-05 12:00
石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢。（視頻截圖）

石家莊市民做完肛拭子「走路外八」 網：心疼又好笑

2021-01-30 08:00
去年7月弘芯舉辦「員工表彰大會」，蔣尚義（右六）被要求出席為員工頒獎，並與時任弘芯董事長李雪艷（左七）等人合照。（取材自36氪）

武漢弘芯大騙局 蔣尚義淪接盤俠 還被諷台灣人好騙

2021-01-30 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫

賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫
我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢
拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕

拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕