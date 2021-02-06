我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2680萬例 加州逼近340萬

奧克蘭華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等懸賞緝嫌

中國新冠核酸混檢降價 驗1次不到3美元

記者林則宏、呂佳蓉／綜合報導
圖為浙江省麗水市景寧畲族自治縣人民醫院，檢驗科醫生正在實驗室進行核酸檢測。（新華社）
圖為浙江省麗水市景寧畲族自治縣人民醫院，檢驗科醫生正在實驗室進行核酸檢測。（新華社）

新冠病毒核酸檢測中國防疫重要手段，隨著春運到來，核酸檢測需求大增，各地也紛下調檢測費用，尤其是混合檢測的價格，陝西、福建等省分已將價格降至一次人民幣15元（約2.33美元）。

據澎湃新聞報導，中國官方1月底發布「關於有序做好春運期間群眾出行核酸檢測工作的通知」，春節期間返鄉人員核酸檢測可採取「十合一混採」技術進行檢測。

所謂「十合一混採」，即為核酸檢測採樣時，十人一組，這十個人分別對應的十根拭子放到一個樣本保存液中送檢。目前中國大部分地方進行普篩時均採取這種方式，混採的好處是可大幅降低檢測費用。

中國各地因此頒布新政，確定下調核酸混檢價格。比如，福建省從自1月5日開始，十合一混採檢測為每人次人民幣15元，五混一檢測每人次30元。山西省則要求公立醫療機構實施混合檢測時，五個樣本混合檢測每人次人民幣30元，十個樣本混合檢測每人次20元。

中國去年底以來多地先後爆出的新冠肺炎疫情已逐漸平息，根據國家衛健委昨通報，報告新增確診病例12例，其中本土病例4例，分別為黑龍江3例，吉林1例；無症狀感染者增加10例，其中1例為本土病例。單日新增本土確診病例數已連續兩天維持在個位數，也是去年12月27日以來新低。

檢測 中國 人民幣

上一則

怕打針擅自離院 港確診者判囚4個月

下一則

中國頒布藝人禁令！若「傷害民族感情」恐永久封殺

延伸閱讀

中國調降核酸「十合一混檢費」每次人民幣15元

中國調降核酸「十合一混檢費」每次人民幣15元

產品包裝檢出陽性 正大集團在黑龍江下架1437噸

產品包裝檢出陽性 正大集團在黑龍江下架1437噸
近中南海 北京1確診治癒又復陽

近中南海 北京1確診治癒又復陽
「食」在緊張！中國進口櫻桃、乳清…驗出陽性

「食」在緊張！中國進口櫻桃、乳清…驗出陽性

熱門新聞

李子柒在網絡上傳古風美食教學片而爆紅。（影片截圖）

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

2021-02-02 19:53
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

2021-01-31 16:00
劉男狂刺30刀致人於死，被判死緩，剝奪政治權利終身。圖為東莞中級人民法院。（本報資料照片）

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

2021-02-02 12:00
示意圖，圖文無關。(取材自揚子晚報／視覺中國)

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

2021-02-05 12:00
石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢。（視頻截圖）

石家莊市民做完肛拭子「走路外八」 網：心疼又好笑

2021-01-30 08:00
去年7月弘芯舉辦「員工表彰大會」，蔣尚義（右六）被要求出席為員工頒獎，並與時任弘芯董事長李雪艷（左七）等人合照。（取材自36氪）

武漢弘芯大騙局 蔣尚義淪接盤俠 還被諷台灣人好騙

2021-01-30 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫

賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫
我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢
拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕

拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕