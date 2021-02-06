我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2680萬例 加州逼近340萬

奧克蘭華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等懸賞緝嫌

無緣春晚後…楊麗萍再發文：回村子找到藝術的初心

中國新聞組／北京6日電
楊麗萍與朱鳳偉田間採風、排練的照片。（取材自觀察者網）
楊麗萍與朱鳳偉田間採風、排練的照片。（取材自觀察者網）

楊麗萍3日晚發文稱自己忽然無緣春晚後，時隔一天再度發文，介紹自己牛年主題舞蹈作品裡的男女主角大朱與小金花，並稱「為了讓大朱和我們找到牛的形象，我們又回到小金花的村子裡體驗生活」、「我們找到了藝術的初心」。

觀察者網報導，楊麗萍所說的男主角大朱，全名朱鳳偉，是楊麗萍近幾年的舞劇作品中的御用男主角，先後出演過「春之祭」中的祭祀，和「平潭印象」中的王子。2019年，朱鳳偉參加湖南衛視舞蹈綜藝節目「舞蹈風暴」，在舞台上留下「命運」、「禮物」、「好，聽你說」等作品。

楊麗萍所說的小金花，本名董繼蘭。楊麗萍2004年為舞劇「雲南映像」選角時，在雲南大理沙溪古鎮選中11歲的白族女孩小金花。此後她師從楊麗萍，先後出演「雲南映像」、 「雲南響聲」、 「孔雀舞劇」、 「孔雀之冬」、 「十面埋伏」等舞劇。

楊麗萍在發文中表示，藝術來源於生活。「曾經在我的許多作品中擔任過主角的青年舞蹈家大朱，他的身體裡充滿了自由和粗獷的張力，牛的這個角色，非他莫屬」；「女主角白族人小金花，17年前就被我從村子裡選到了『雲南映像』裡，這次，為了讓大朱和我們找到牛的形象，我們又回到了小金花的村子裡體驗生活，創作就是要這麼認真。藝術來源於生活，在這片土地裡，我們找到了藝術的初心。」

風暴

上一則

港府突襲強檢12次 花207萬檢測費、僅揪1確診

下一則

12000斤！安徽1中學獎勵學生 1人發5斤豬肉

延伸閱讀

世報線上春晚／世界好聲音最佳造型獎 楊郁婕唱原創曲

世報線上春晚／世界好聲音最佳造型獎 楊郁婕唱原創曲
匹茲堡6日網路春晚

匹茲堡6日網路春晚
楊麗萍無緣春晚 舞蹈節目突被喊卡

楊麗萍無緣春晚 舞蹈節目突被喊卡
不老女神翁虹 世報春晚分享凍齡祕訣

不老女神翁虹 世報春晚分享凍齡祕訣

熱門新聞

李子柒在網絡上傳古風美食教學片而爆紅。（影片截圖）

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

2021-02-02 19:53
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

2021-01-31 16:00
劉男狂刺30刀致人於死，被判死緩，剝奪政治權利終身。圖為東莞中級人民法院。（本報資料照片）

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

2021-02-02 12:00
示意圖，圖文無關。(取材自揚子晚報／視覺中國)

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

2021-02-05 12:00
石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢。（視頻截圖）

石家莊市民做完肛拭子「走路外八」 網：心疼又好笑

2021-01-30 08:00
去年7月弘芯舉辦「員工表彰大會」，蔣尚義（右六）被要求出席為員工頒獎，並與時任弘芯董事長李雪艷（左七）等人合照。（取材自36氪）

武漢弘芯大騙局 蔣尚義淪接盤俠 還被諷台灣人好騙

2021-01-30 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫

賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫
我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢
拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕

拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕