無緣春晚後…楊麗萍再發文：回村子找到藝術的初心

楊麗萍與朱鳳偉田間採風、排練的照片。（取材自觀察者網）

楊麗萍3日晚發文稱自己忽然無緣春晚後，時隔一天再度發文，介紹自己牛年主題舞蹈作品裡的男女主角大朱與小金花，並稱「為了讓大朱和我們找到牛的形象，我們又回到小金花的村子裡體驗生活」、「我們找到了藝術的初心」。

觀察者網報導，楊麗萍所說的男主角大朱，全名朱鳳偉，是楊麗萍近幾年的舞劇作品中的御用男主角，先後出演過「春之祭」中的祭祀，和「平潭印象」中的王子。2019年，朱鳳偉參加湖南衛視舞蹈綜藝節目「舞蹈風暴 」，在舞台上留下「命運」、「禮物」、「好，聽你說」等作品。

楊麗萍所說的小金花，本名董繼蘭。楊麗萍2004年為舞劇「雲南映像」選角時，在雲南大理沙溪古鎮選中11歲的白族女孩小金花。此後她師從楊麗萍，先後出演「雲南映像」、 「雲南響聲」、 「孔雀舞劇」、 「孔雀之冬」、 「十面埋伏」等舞劇。

楊麗萍在發文中表示，藝術來源於生活。「曾經在我的許多作品中擔任過主角的青年舞蹈家大朱，他的身體裡充滿了自由和粗獷的張力，牛的這個角色，非他莫屬」；「女主角白族人小金花，17年前就被我從村子裡選到了『雲南映像』裡，這次，為了讓大朱和我們找到牛的形象，我們又回到了小金花的村子裡體驗生活，創作就是要這麼認真。藝術來源於生活，在這片土地裡，我們找到了藝術的初心。」