「50年一遇」乾旱 浙江等5省又傳缺水

杭州市展開人工降雨，應對乾旱。（取材自杭州發布）

中國 多個省分去年底缺電消息頻傳，浙江、廣東、廣西、湖南、雲南等地近期又傳出缺水的消息。浙江寧波更已經宣布，5日晚11時起限制供水，暫定為期半個月時間。

中央氣象台指出，自去年10月以來，江南、華南、西南南部等地降雨量就比往年同期偏少四到七成，其中浙江、廣東等省偏少六成以上，乾旱情況較為嚴重。

目前浙江、廣東等省分的水庫蓄水量較往年同期偏少一到二成，部分中小型水庫水位甚至接近或低於「死水位」。截至1月29日，江南東南部和西南部、華南大部分地區及雲南南部等地，已經出現中度及以上的乾旱，湖南和廣西部分地區甚至出現「特旱」。

中國國家氣候中心氣候預測室副主任袁媛指出，導致這波乾旱最主要原因是西北太平洋對流層低層一直為異常氣旋環流所控制，江南、華南等地受該氣旋西北側的偏北風影響，來自海上的水汽輸送受到抑制，水汽條件持續偏差。

廣東1月全省平均雨量僅6.5毫米，較往年同期少了87%。深圳、珠海更打破當地最長連續無雨紀錄。截至2月2日，珠海已經連續72天沒有下雨，深圳也已連續69天無降水。

據廣州日報報導，去年10月1日至今年1月30日，廣州市平均雨量僅20.7毫米，與近十年同期平均降雨量相比，少了約九成，預估2月整體降水仍將偏少一至二成。

浙江旱情更為嚴峻，從去年入冬以來，寧波、溫州、台州、舟山等地就相繼出現「50年1遇」的乾旱，多地水庫蓄水量較往年大幅縮減。杭州市臨安區已傳出每四天減壓供水一次，寧波正式發布通知，自5日晚間11時起至21日凌晨0時限制供水。