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習近平貴州調研 親手做黃粑

中國新聞組／北京5日電
習近平在苗族村民趙玉學家，與一家人在客廳邊聊家常邊製作當地傳統節日食品黃粑。（新華社）
習近平在苗族村民趙玉學家，與一家人在客廳邊聊家常邊製作當地傳統節日食品黃粑。（新華社）

總書記習近平3日赴貴州考察調研並看望慰問基層幹部群眾，受到民眾歡迎。他在2020年考察雲南時曾宣誓2020要完成脫貧攻堅工作。這個目標就在貴州4日宣布最後9縣脫貧後完成，目前全中國832個國家級貧困縣「全部脫貧摘帽」。

來源：YouTube

新華社報導，春節前夕，習近平總書記赴貴州考察調研並看望慰問基層幹部群眾。他來到畢節市黔西縣，實地察看烏江六衝河段生態環境，走進新仁苗族鄉化屋村看望鄉親們。在村文化廣場，習近平同參加少數民族春節民俗活動的群眾親切交流，並向全國各族人民致以新春祝福。

扶貧車間裡，一件件精美的手工苗繡服裝、特色小飾品等吸引了習近平的目光。習近平向村民詳細詢問製作工藝流程。他對大家說，傳統的也是時尚的，「你們一針一線繡出來，何其精彩！」他並鼓勵發揚光大苗繡，既能繼承弘揚民族文化、傳統文化，也能為扶貧產業、鄉村振興作出貢獻。

在苗族村民趙玉學家，習近平同一家人圍坐客廳，邊聊家常邊製作當地傳統節日食品黃粑。總書記親手用粽葉裹著糯米、黃豆麵包好一個黃粑，微笑著對趙玉學一家說：「祝你們今後的日子過得更加幸福、更加甜美！」

報導指出，貴州省政府4日下午舉行記者會，宣布紫雲、納雍、威寧、赫章、沿河、榕江、從江、晴隆、望謨等9個國家級貧困縣，正式退出貧困縣序列，標誌著貴州66個國家級貧困縣全部實現「脫貧摘帽」。

同一時間，央視新聞隨即宣布，因為貴州這9個縣的脫貧，使全中國832個國家級貧困縣「全部脫貧摘帽」。這832個國家級貧困縣，分布在中國31個省級行政區的22個之內。

習近平在新仁苗族鄉化屋村文化廣場和參加少數民族春節民俗活動的群眾交流。（新華社）
習近平在新仁苗族鄉化屋村文化廣場和參加少數民族春節民俗活動的群眾交流。（新華社）

習近平 中國 YouTube

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