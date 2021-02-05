習近平貴州調研 親手做黃粑

習近平在苗族村民趙玉學家，與一家人在客廳邊聊家常邊製作當地傳統節日食品黃粑。（新華社）

總書記習近平 3日赴貴州考察調研並看望慰問基層幹部群眾，受到民眾歡迎。他在2020年考察雲南時曾宣誓2020要完成脫貧攻堅工作。這個目標就在貴州4日宣布最後9縣脫貧後完成，目前全中國 832個國家級貧困縣「全部脫貧摘帽」。

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新華社報導，春節前夕，習近平總書記赴貴州考察調研並看望慰問基層幹部群眾。他來到畢節市黔西縣，實地察看烏江六衝河段生態環境，走進新仁苗族鄉化屋村看望鄉親們。在村文化廣場，習近平同參加少數民族春節民俗活動的群眾親切交流，並向全國各族人民致以新春祝福。

扶貧車間裡，一件件精美的手工苗繡服裝、特色小飾品等吸引了習近平的目光。習近平向村民詳細詢問製作工藝流程。他對大家說，傳統的也是時尚的，「你們一針一線繡出來，何其精彩！」他並鼓勵發揚光大苗繡，既能繼承弘揚民族文化、傳統文化，也能為扶貧產業、鄉村振興作出貢獻。

在苗族村民趙玉學家，習近平同一家人圍坐客廳，邊聊家常邊製作當地傳統節日食品黃粑。總書記親手用粽葉裹著糯米、黃豆麵包好一個黃粑，微笑著對趙玉學一家說：「祝你們今後的日子過得更加幸福、更加甜美！」

報導指出，貴州省政府4日下午舉行記者會，宣布紫雲、納雍、威寧、赫章、沿河、榕江、從江、晴隆、望謨等9個國家級貧困縣，正式退出貧困縣序列，標誌著貴州66個國家級貧困縣全部實現「脫貧摘帽」。

同一時間，央視新聞隨即宣布，因為貴州這9個縣的脫貧，使全中國832個國家級貧困縣「全部脫貧摘帽」。這832個國家級貧困縣，分布在中國31個省級行政區的22個之內。