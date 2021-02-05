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涉侵權2萬影視作品 「人人影視」遭掃蕩、逮捕14嫌

記者林宸誼╱綜合報導
人人影視網站截圖。（取材自上海公安局）
人人影視網站截圖。（取材自上海公安局）

上海警方日前偵破特大跨省侵犯影視作品著作權案，知名影視網站「人人影視字幕組」因侵犯影視作品著作權2萬多部，14名嫌犯被捕，涉案金額人民幣1600多萬元。中國保障智慧財產權不力近年來屢受歐美批評，國家主席習近平日前也撰文強調智財權的重要，分析指出中國藉本案對歐美釋出善意。

來源：YouTube

公開資料顯示，「人人影視字幕組」最早在2003年，由北美華裔留學生成立，翻譯海外影視作品的字幕，是中國最有影響力的字幕組之一。自2018年起，犯罪嫌疑人梁某等人，先後成立多家公司，在境內外分散架設、租用伺服器，開發、運行、維護「人人影視字幕組」APP及相關網站。

澎湃新聞報導，上海警方歷經三個月偵查，1月6日在山東、湖北、廣西等地警方的大力配合下，成功偵破「9.8」特大跨省侵犯影視作品著作權案，抓獲以梁某為首的犯罪嫌疑人14名，並查處涉案公司3家，查獲作案用手機20支和電腦主機、伺服器12台。

上海警方於去年9月發現，有人透過「人人影視字幕組」網站和用戶端，提供疑似侵權影視作品的線上觀看和離線下載，經與相關著作權權利人聯繫，這些影視作品未取得著作權權利人的授權或許可。

警方查出，以涉案網站和用戶端所留會員付款、周邊產品銷售付款兩個二維碼作為突破口，鎖定位於山東的梁某、叢某，以及位於湖北的王某，並很快摸清了整個犯罪團夥的組織架構。

「人人影視」在未經著作權人授權的情況下，透過境外盜版論壇網站下載獲取片源，以約每部人民幣400元報酬雇人翻譯、壓片後，上傳至APP伺服器向公眾傳播，通過收取網站會員費、廣告費和出售燒錄侵權影視作品行動硬碟等手段非法牟利。

初步查證，各埠應用軟體刊載影視作品2萬多部，註冊會員數量800多萬，目前警方已對嫌犯依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

澎湃新聞社論指出，近年中國對智慧財產權保障不力的問題，屢成為中國和其他強權間摩擦的源頭。如今中國的智慧財產權保護環境已今非昔比，有了「跨越式進步」。特別是在中共官媒「求是」雜誌2月發表習近平的文章「全面加強知識產權保護工作，激發創新活力推動構建新發展格局」後，智財權保護已上升到國家戰略的高度。

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