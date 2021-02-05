被燒傷的賀蘭山：煤層自燃300年 每年損失10億元

賀蘭山大石頭火區一處明火點，可隱約看到山體內部正在不斷燃燒。（取材自新華每日電訊）

位於中國 西北地區的賀蘭山蘊藏著被稱為「太西烏金」的優質煤炭，但據新華每日電訊報導，由於人為濫採，導致賀蘭山汝箕溝礦區煤層自燃迄今超過300年，不僅造成嚴重的汙染與生態危機，每年直接經濟損失更超過人民幣 10億元。

賀蘭山位於寧蒙交界處，是中國重要的自然地理分界線，也是乾旱與半乾旱、畜牧區與農耕區、森林植被與草原植被的分界線。

新華每日電訊指出，賀蘭山富含煤炭、矽石等礦產資源，也因此讓賀蘭山長久以來就飽受「開膛破肚式」的採掘。

報導稱，煤層自燃與煤炭開採往往伴生。據史料記載，位於寧夏北部、賀蘭山中段山間腹地的汝箕溝礦區，煤層自燃迄今已有300多年歷史，原因多是歷代小窯開始時，工人在井下取暖或地面火未熄所致。

目前汝箕溝礦區28平方公里範圍內，零星分布著25處煤層自燃形成的火區，火區影響總面積超過3.3平方公里，最深達280公尺，且以每年14公尺至16公尺的速度向周邊蔓延。

經過這幾年的治理，目前已有5處火區基本熄滅，剩餘火區多分布在高山陡崖的煤層深部之中，難以整治。

新華每日電訊指出，汝箕溝礦區盛產「太西無煙煤」，此一稀有煤種因具低灰、低硫、高發熱量等特性，被譽為「煤中之王」、「太西烏金」。

太西煤的特點是燃燒時往往看不到煙氣，但當地民眾表示，白天還不太明顯，一到晚上整座山就是一片片的紅。

新華每日電訊表示，火區燃燒已對賀蘭山生態環境和自然資源造成破壞，並危害當地居民健康。

寧夏自治區生態環境監測中心對汝箕溝礦區自燃火區進行的監測發現，煤層在燃燒過程中釋放出大量含有二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等有害氣體。

此外，煤層燃燒也會造成山體裂縫、塌陷等地質災害，火燒後的土壤失去養分且土質疏鬆，加劇了土地荒漠化和水土流失。汝箕溝每年因此損毀的土地面積預計達16公頃，同時也對區域內的野生動物造成傷害。

報導指出，太西煤主要用於冶金、化工等行業，據估算，火區每年燒損的太西煤量約115萬噸，直接經濟損失約人民幣10億元。

若按目前火勢發展推估，50年後，汝箕溝礦區現有的太西煤就將燃燒殆盡。然而，對於如何徹底解決煤炭自燃問題，迄今仍束手無策。