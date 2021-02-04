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8個月花10萬…查扣5馬拍賣 城管快被吃垮

中國新聞組／北京4日電
城管大隊人員說，花了那麼多錢養馬，「不長肉就算了，居然還瘦了。估計是心情不太好」。（取材自三湘都市報）
城管大隊人員說，花了那麼多錢養馬，「不長肉就算了，居然還瘦了。估計是心情不太好」。（取材自三湘都市報）

湖南株洲有五匹馬被沒收成了「拍賣品」，但在查扣的這八個月期間，五匹馬的花銷就有10萬元（人民幣，下同，約1.5萬美元），城管直言傷腦筋。沒想到這次還流標了，城管無奈「看來還要多養一段時間」。

三湘都市報報導，這五匹馬原本住在株洲城區的豪宅，緊鄰湘江，周邊綠化都不錯。去年5月，因多次違反「城市市容和環境衛生管理條例」，且飼主拒不改正，城管隊員才幫牠們「搬家」。被沒收查扣後，這五匹馬被託付給了郊區的一家農業公司。

飼養在株洲湘江風光帶的馬匹。（取材自三湘都市報）
飼養在株洲湘江風光帶的馬匹。（取材自三湘都市報）

這幾匹馬被關在簡易的馬厩裡，環境稍顯簡陋但也還算乾淨，失去自由的馬匹顯得無精打采。在一份拍賣清單中，顯示三公二母，為國產馬，起拍價5.52萬元（約8500美元）。

城管無奈地表示，為了讓牠們生活無憂，每馬每月2500元的伙食標準，從「搬家」至今，已經花了10多萬元。朱文輝直言，高額的飼養費，讓他們傷腦筋，「由執法經費出這筆費用，怕它們吃空」。

沒想到因無人報名，拍賣流拍。聽到這個消息，城管一臉愁容，「看來還要多養一段時間」。同事則打趣道，「花了那麼多錢，不長肉就算了，居然還瘦了。估計是心情不太好」。

養在某農莊的馬匹。（取材自三湘都市報）
養在某農莊的馬匹。（取材自三湘都市報）

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