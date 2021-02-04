電梯間遭女強吻 杭州男一吻丟魂…3天後「想認識她」

一名男子遭女子強吻，過程中高舉雙手不敢亂動。（視頻截圖）

浙江杭州一名男子竟然在電梯間遭陌生女子「壁咚」強吻，視頻中他高舉雙手不敢動的模樣，引來網友熱議。事後，男子發文表示，自己被女子深深吸引，希望有機會能認識。有網友笑說，「這叫一吻丟了魂，一吻迷情看上對方了」。

綜合媒體報導，視頻中，一名戴白色帽子、穿黑外套及白色裙子的女子，在電梯口突然將男子推向牆壁，然後強吻男子，而女子的女性友人就在電梯內笑，隨後走出來拍打女子並拉走她。

隨後，鏡頭中女子和男子完全扭作一團，男子雙手舉高似乎是不想引人誤會，女子緊緊抱住他的腰，兩人卡住電梯閘門接吻，男子被女子拉入電梯。女子友人一把將女子推入電梯，又將男子推出去，男子過程中一直把手高舉。

不少網民質疑，男子被強吻後雖然雙手舉高，但身體動作卻是想跟著對方進入電梯，而且女子體型較男子嬌小，應該無法扯著男子進入電梯，調侃他「嘴上說不要，身體卻很誠實」。

事後，男子受訪表示，女子「拉下口罩就親了起來，說我是她喜歡的類型」。男子一度問女子是否失戀，對方稱從沒談過戀愛怎樣失戀，還跟同行的女子稱「就要跟我好」，還說自己是被女子拉進電梯，「抱得很用力，我腳都離開地面了，被她抱騰空了」。

三天後，男子在網路發文表示，自己被女子的性格吸引，希望得到女子回覆認識對方。

對於這件事，網友紛紛表達意見，「現在的男人太不矜持了，被性騷 擾了不應該第一時間選擇報警嗎？」「如果是個大媽他早報警了」「既然都親了，當然要負責」「性別一換不一樣的結果啊」。